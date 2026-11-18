Los señalamientos por presunto lavado de dinero, las operaciones patrimoniales cuestionadas y las alertas sobre posibles irregularidades financieras colocan en el centro del debate la actuación de los organismos reguladores.

Los casos de CIBanco en México y Ueno Bank en Paraguay han puesto bajo la lupa los mecanismos de supervisión bancaria en ambos países, ante señalamientos relacionados con presuntas irregularidades financieras, operaciones patrimoniales y la actuación de las autoridades encargadas de vigilar a las instituciones del sector.

En México, CIBanco enfrentó un proceso de liquidación tras los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses sobre presuntas operaciones vinculadas con el lavado de dinero. De acuerdo con la información presentada sobre el caso, en abril de 2026 se reportó una liquidación judicial por insuficiencia de activos.

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) señaló a la institución mexicana por operaciones superiores a 100 millones de dólares relacionadas con empresas presuntamente vinculadas con la adquisición de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, la autoridad estadounidense identificó presuntas operaciones de apertura de cuentas utilizadas para el blanqueo de recursos relacionados con el Cártel del Golfo.

A estos señalamientos se sumaron cuestionamientos sobre determinadas operaciones patrimoniales realizadas durante el proceso de intervención y liquidación de la institución.

Entre ellas destaca la venta de una cartera de crédito automotriz valuada en 8 mil 302 millones de pesos, que habría sido transferida por 6 mil 640 millones de pesos, cifra equivalente a un descuento aproximado de 20% respecto de su valor original.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la operación habría sido formalizada antes de contar con los poderes legales correspondientes.

También se reportó la transmisión de acciones de CI Casa de Bolsa a Grupo Trafalgar, pese a la existencia de una medida judicial que restringía la disposición de dichos activos.

Otro de los elementos relacionados con el procedimiento fue el retiro de la demanda presentada contra las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses, decisión atribuida al administrador cautelar Álvarez & Marsal México.

Las operaciones mencionadas han generado interrogantes sobre los procedimientos de enajenación de activos, el alcance de las facultades de los administradores y los mecanismos de vigilancia aplicados durante la liquidación.

Ueno Bank y la supervisión financiera en Paraguay

En Paraguay, el caso de Ueno Bank también ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades regulatorias, particularmente del Banco Central de Paraguay, ante reportes sobre presuntas irregularidades financieras.

La institución bancaria atiende a aproximadamente tres millones de clientes, una cifra equivalente a cerca de 60% de la población paraguaya, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

Entre los principales señalamientos se encuentra la presunta desestimación de informes tempranos que advertían sobre posibles irregularidades en la operación de la entidad.

La situación ha colocado bajo revisión los procedimientos de seguimiento, evaluación de riesgos y respuesta institucional ante las alertas detectadas en el sistema financiero paraguayo.

Aunque los casos de CIBanco y Ueno Bank corresponden a contextos regulatorios y procedimientos distintos, ambos han generado cuestionamientos sobre la oportunidad de las acciones de supervisión y los mecanismos destinados a prevenir riesgos financieros.

Supervisión y control de activos, entre los principales desafíos

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) participaron en los procedimientos relacionados con la intervención y liquidación de CIBanco.

El caso ha puesto atención sobre la importancia de verificar las condiciones legales y financieras bajo las cuales se realizan transferencias de cartera, enajenaciones de activos y modificaciones patrimoniales durante los procesos de resolución bancaria.

Por su parte, los señalamientos relacionados con Ueno Bank han abierto cuestionamientos sobre la capacidad de los organismos supervisores para identificar y atender oportunamente posibles irregularidades en instituciones con una amplia participación en el mercado.

Ambos antecedentes permiten examinar los mecanismos de supervisión, la transparencia en las operaciones patrimoniales y la responsabilidad de las autoridades financieras en la protección de los recursos y la estabilidad del sistema bancario.

El seguimiento de estos procedimientos también plantea la necesidad de esclarecer las operaciones cuestionadas, determinar las responsabilidades que correspondan y fortalecer los controles institucionales aplicables a las entidades financieras.