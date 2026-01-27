Suman 8 mil 483 unidades de salud beneficiadas con "La Clínica es Nuestra"

Este martes 27 de enero, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, presentó avances en cuanto al programa “La clínica es Nuestra", el cual resaltó benefició en 2025 a 8 mil 483 unidades de salud a lo largo y ancho de la República Mexicana.

El funcionario, quien coordina este programa, enfatizó que con este esquema se toma en cuenta la voz de las comunidades para atender las necesidades de sus centros de salud con el fin de que haya una atención oportuna y de calidad en las zonas más marginadas del país.

La Clínica es Nuestra es un programa que fortalece el primer nivel de atención desde el territorio poniendo en el centro a las comunidades en proyectos de mejora de los centros de salud. Se deja atrás un modelo centralizado; hoy demostramos que cada centro de salud mejora y que los recursos se aprovechan de manera honesta”, agregó Svarch.

Sobre cómo fue el proceso para beneficiar a las clínicas de salud, el director del IMSS Bienestar refirió que para ello se realizaron asambleas en las que participaron 67 mil 864 personas para definir el rumbo de los recursos.

Aunado a lo anterior, se ejecutaron 42 mil 425 acciones, las cuales se dividieron en tres sectores:

53 por ciento para infraestructura. 27 por ciento, equipamiento médico.

20 por ciento, mobiliario.

Ssa comprará equipos médicos

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, habló esta mañana sobre la compra de equipos médicos para cinco dependencias de la secretaría con el fin de renovar o en su caso brindar herramientas más actuales y avanzadas en favor de la salud de todos los mexicanos.

En este contexto, la el funcionario federal presentó dicho plan de adquisición de equipo médico de alta tecnología para 2026, el cual contempla la compra de 816 equipos, que incluyen: 25 aceleradores lineales, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 5 equipos PET-CT, 500 mastógrafos y 10 equipos diversos (como gammacámaras, angiógrafos y equipos para braquiterapia).

De acuerdo con lo expuesto en presencia de la presidenta Sheinbaun Pardo, la inversión estimada para este proyecto es de 11 mil 257 millones de pesos.

La distribución de estos equipos, se realizará por entidad federativa, para ser precisos sólo seis estados recibirán alguna de estas herramienta de salud. Captura de imagen

¿Cómo se hará la distribución de estos equipos?

Ahora bien, la distribución de estos equipos se realizará por entidad federativa para ser precisos sólo seis estados recibirán alguna de estas herramienta de salud, resaltando la Ciudad de México, que recibirá el mayor número de equipos con un total de 100. Otras entidades con cantidades relevantes son el Estado de México con 40, Jalisco con 36, Veracruz con 27, Puebla con 25 y Guanajuato con 24.

Por último, el subsecretario reveló qué instituciones serán beneficiadas por este tipo de adquisiciones:

IMSS: con 341 equipos. ISSSTE: con 178 equipos.

IMSS Bienestar: con 237 equipos.

Pemex: con 41 equipos.

INSH (Instituto Nacional de Salud): con 19 equipos.

