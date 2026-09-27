Sujeto balea a su pareja durante una discusión y luego la encierra

Un hombre fue detenido luego de que baleó a su esposa y la encerró en un local ubicado en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan, en la capital de Tlaxcala.

El hecho derivó en un intenso operativo, luego de que sus propios vecinos denunciaron ante las autoridades la detonación de un arma de fuego, llamaron al 911 y reportaron que una mujer estaba herida y atrapada en un local.

Las primeras versiones indican que la pelea habría iniciado porque el hombre chocó una camioneta en la que viaja con su hija menor de edad. La mujer identificada como Obdulia N, de 27 años, le reprochó y el hombre sacó un arma y le disparó en una pierna.

Familiares de la pareja rescataron a una menor de 2 años, hija del matrimonio, quien fue puesta a salvo y resguardada por los mismos parientes.

Ante este reporte, elementos de la Policía Municipal de la capital, elementos de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía de Tlaxcala arribaron al lugar y pusieron en marcha un operativo para rescatar a la mujer.

Luego de dialogar con el agresor, identificado como Andrés N., de 32 años de edad, este cedió y dejo salir a su esposa para que fuera atendida por paramédicos, quienes la estabilizaron y trasladaron al hospital. Sin oponer mayor resistencia fue detenido.

Durante su aseguramiento, los elementos le incautaron un arma de fuego marca Taurus G3, calibre 9x19 mm, además de cargadores y municiones.

Los oficiales lo subieron a una patrulla estatal para trasladarlo ante el Ministerio Público.

La Fiscalía de Tlaxcala ya abrió la carpeta de investigación para que esclarecer este caso de violencia familiar.

Patrullas estacionadas afuera de una vivienda donde un hombre baleó a su pareja Foto: Especial

En Monterrey jovencita ataca a su pareja con un cuchillo

Por ABC Noticias

Una joven de 23 años fue detenida en la colonia Centro luego de, presuntamente, herir con arma blanca a un hombre que sería su pareja sentimental, en Monterrey, Nuevo León.

La agresión se presentó las primeras horas de este jueves en unos cuartos de renta ubicados en la calle Juan Álvarez, entre Carlos Salazar y José María Arteaga.

Extraoficialmente ha trascendido que la pareja sostuvo una discusión -cuyos motivos no se dieron a conocer- y que en pleno arranque de ira, la mujer tomó un cuchillo y atacó al masculino, dejándolo con heridas en el cuerpo.

Los hechos fueron reportados a la Policía de Monterrey, y elementos de la corporación se movilizaron al sitio para atender la situación.

Al llegar encontraron a un hombre de 51 años herido, por lo que llamaron a paramédicos de la Cruz Roja que se encargaron de realizar el traslado de la persona hacia el Hospital Universitario, en donde fue atendido.

En cuanto a la sospechosa, que continuaba dentro de la vivienda, fue arrestada y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey para ser investigada por los delitos que resulten.