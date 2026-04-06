Denuncian séptima muerte por suero vitaminado en Hermosillo 

La Fiscalía General de Justicia en Sonora investiga la muerte de Lucero del Carmen Luna Ramírez, quien murió el 22 de febrero luego de haber estado hospitalizada por dos semanas, tras haber sido sometida a una aplicación de suero vitaminado en la misma clínica y con el mismo médico, donde ya se han confirmado seis defunciones.

Familiares de la joven fueron quienes acudieron a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal luego que la Fiscalía y la Secretaría de Salud confirmaron seis muertes, dos pacientes internados en el hospital en delicado estado de salud y dos personas que ya fueron dadas de alta, todos tratados en la Clínica de Medicina Regenerativa Celular, por el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia confirmaron a Excélsior que investigan el caso, pero dijeron que será la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus atribuciones técnicas y científicas, la que determinará si el caso está relacionado con la “causa común” identificada en los seis decesos previamente registrados.

Este lunes, el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, informó que subió a 10 el número de víctimas confirmadas, siendo seis muertos, dos graves internados y dos recuperados; pero de confirmarse que la muerte de Lucero del Carmen tiene relación con el mismo caso, subiría a 11 el número de personas afectadas.

Según adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del pueblo del lunes, este martes 7 de abril dará un informe respecto al caso del suero vitaminado el secretario de Salud en México, David Kershenobich Stalnikowitz.

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