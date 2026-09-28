Un sueño americano paraliza la mayoría en el Senado ante debate de doble nacionalidad

La senadora morenista Karina Ruiz no se ha presentado al Senado desde el 31 de agosto porque no ha podido renovar los permisos de Estados Unidos para residir en aquel país, pues si viene a México ya no tendrá autorización para regresar a vivir en territorio estadunidense.

Por eso, el oficialismo citó a Octaviana Hernández Farret, su suplente, quien es parte del consulado en San José, California, para que este martes vote a favor de la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad a quienes deseen ser candidatos a gobernar sus estados de origen o para la Presidencia de la República.

El balance de votos frente al rechazo del PVEM

El voto de Hernández Farret es fundamental porque el bloque oficialista del Senado tiene en el papel 87 votos; es decir, le sobra un voto, porque una reforma constitucional requiere de 86 votos en caso de que asistan los 128 senadores, como ha sucedido en todas las reformas constitucionales desde septiembre de 2024, pero el verdeecologista Luis Armando Melgar aseguró que votará en contra.

Aunque ya en otras ocasiones el senador Luis Armando Melgar ha anunciado voto en contra y al final su voto es a favor, ahora anunció que su voto será en contra de quitar el derecho a la doble nacionalidad para quien quiera ser candidato a gobernar el país o su estado de origen.

Si Melgar mantiene su decisión de votar en contra, el oficialismo se queda con 86 votos, justo el número para aprobar la reforma constitucional, pero la senadora Karina Ruiz no ha asistido al pleno en todo lo que va de este periodo ordinario de sesiones.

El registro del Senado muestra que presentó justificación para ausentarse los días 31 de agosto, 1, 8, 9 y 14 de septiembre, y aún no aparece justificación de su ausencia en las sesiones del 22 y 23 de septiembre.

Llamado urgente a la suplente consulado

La ausencia de Karina Ruiz deja al bloque oficialista con 85 votos. Así, si la senadora no puede asistir a la sesión de este martes, por eso citaron a su suplente, quien es responsable de los asuntos culturales y comunitarios del Consulado General de México en San José, California, Estados Unidos.

A pregunta expresa de Excélsior sobre la ausencia de la senadora Karina Ruiz, la bancada de Morena informó que ella no se ha presentado al Senado en todo lo que va del periodo ordinario de sesiones porque venció su permiso para entrar y salir de Estados Unidos, en su calidad de residente legal en aquel país, y dado que los trámites para hacerlo se han retrasado, ella no está en posibilidades de estar en México.

La regla, con base en la información que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos emite para los residentes en su nación, establece que una persona que no tiene actualizado el permiso migratorio para entrar y salir de la nación, sin perder su condición de residente legal, puede salir de Estados Unidos, pero ya no puede ingresar.

Estrategia en marcha para garantizar la votación

Octaviana Hernández Farret es funcionaria en el Consulado General de México en San José, California, Estados Unidos, y este domingo hizo público, mediante su cuenta en la red social Facebook, que tiene diversas actividades en apoyo a las comunidades mexicanas; no expresó nada respecto a estar en México para votar la reforma constitucional.

Sin embargo, información confirmada con senadores de Morena establece que su coordinador, Ignacio Mier, les informó que están garantizados los 86 votos para aprobar la reforma constitucional, porque se solicitó la presencia de Hernández Farret para el martes, a fin de que la vote.