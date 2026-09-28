Graban a sujeto que deja el cadáver de un perro afuera de una casa

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una persona abandonó restos de un perro frente a un domicilio particular en el municipio de Tlahualilo, Durango.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que más allá de la identificación de la persona que dejó el cuerpo del perro, es importante generar conciencia sobre los riesgos que implica la disposición inadecuada de animales fallecidos en la vía pública o espacios no autorizados.

Destacaron que esta práctica puede favorecer la presencia de vectores como moscas, pulgas y garrapatas, además de generar condiciones insalubres que representan un riesgo para la salud pública.

Momento en el que un sujeto deja el cuerpo de un perro en la calle Foto: Especial

Algunas enfermedades transmitidas por vectores, como la rickettsiosis, pueden tener consecuencias graves si no se previenen oportunamente.

Además de afectar la imagen urbana y trasladar a terceros una responsabilidad que corresponde a quien realiza el manejo del can. La dependencia municipal recordó que ante el fallecimiento de una mascota o el hallazgo de un animal sin vida, es importante acercarse a las autoridades correspondientes para recibir orientación sobre su disposición adecuada.

Momento en el que un sujeto deja el cuerpo de un perro en la calle Foto: Especial

En Hidalgo arrastran a perrito desde camioneta

Un nuevo caso de crueldad animal quedó registrado en video en Hidalgo. Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Cristóbal–Cardonal, a la altura de El Sauz, donde un perro fue arrastrado por una camioneta y posteriormente encontrado sin vida.

El hecho fue documentado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes captaron en video el momento en que una camioneta Ford Pick Up blanca avanzaba por la carretera llevando al animal en la parte trasera, sujeto de tal manera que era arrastrado durante el trayecto.

Testigos que presenciaron la escena intentaron alertar al conductor para que detuviera la marcha y atendiera al animal. Sin embargo, el vehículo continuó avanzando.

Más adelante, los ciudadanos localizaron al perro, ya sin vida, por lo que el material fue difundido como evidencia de lo ocurrido y para solicitar la intervención de las autoridades.

El caso ha provocado indignación entre habitantes y usuarios de redes sociales, quienes pidieron que se investigue el hecho y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Se trata del segundo caso similar ocurrido en Hidalgo en menos de una semana. Días atrás, en el municipio de Zempoala, otro conductor fue captado en video en una escena similar, también relacionada con un perro que era arrastrado por una camioneta.