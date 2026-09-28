No sólo jueces pueden dictar medidas cautelares en disputas comerciales

En el marco del arbitraje comercial en México, las medidas cautelares ya no son exclusivas del Poder Judicial.

Actualmente, los tribunales arbitrales pueden emitir estas resoluciones para proteger los derechos e intereses de las partes durante el proceso, aunque su efectividad depende del diseño de la estrategia legal.

Durante su participación en el podcast Evolución Legal, Francisco Aguilar, asociado de Solución de Controversias, y Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santamarina y Steta, explicaron el alcance de este mecanismo al precisar que las medidas buscan preservar el estado de las cosas y evitar que una futura sentencia resulte imposible de ejecutar.

Coordinación y limitantes del arbitraje

Destacaron que el Código de Comercio —que integra la Ley Modelo de la La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional— permite la actuación complementaria entre jueces y árbitros, aun cuando las partes hayan elegido resolver sus disputas fuera de los tribunales.

Aguilar advirtió que la principal limitación del arbitraje radica en la ausencia de poder coercitivo inmediato. Es decir, si una de las partes incumple la medida provisional ordenada por un árbitro, es indispensable acudir ante un juez para hacerla cumplir.

Detalló que, a diferencia de los juicios mercantiles tradicionales, donde un juez puede dictar medidas ex parte (sin escuchar previamente a la contraparte), en el arbitraje se requiere dar audiencia a ambas partes, lo que puede alentar el procedimiento.

Para agilizar estos casos, instituciones como la Cámara de Comercio Internacional han sumado figuras como el árbitro de emergencia.

Especialización y reforma judicial

En relación con la reforma judicial, Machorro señaló que tanto jueces locales como federales mantienen la competencia en materia mercantil, por lo que la elección de la vía judicial dependerá de cada caso concreto.

Finalmente, los expertos mencionaron que existe una iniciativa para estructurar tribunales especializados en la ejecución de laudos arbitrales, lo que brindaría mayor certidumbre a las inversiones.

Subrayaron que el reto principal sigue siendo fortalecer la comprensión del arbitraje dentro del Poder Judicial en temas como el reconocimiento de resoluciones y el alcance de las medidas provisionales.