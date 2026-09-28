Servicio Universal de Salud abrirá 12 mil 750 consultorios en 2027

En enero de 2027, el Servicio Universal de Salud (SUS) pondrá en marcha 12 mil 750 consultorios con el objetivo de acercar la atención médica a las comunidades de todo el país.

Las nuevas unidades operarán bajo criterios homologados de infraestructura, mobiliario, equipamiento y conectividad. Contarán con personal médico, de enfermería y auxiliar, de acuerdo con las necesidades de cada población.

En las zonas rurales se privilegiará la cercanía mediante casas de salud y otros espacios, mientras que en las zonas urbanas se ampliará la capacidad de atención. En todos los consultorios se contempla el uso de herramientas tecnológicas, por lo cual, estarán integrados a una red pública articulada para dar continuidad a la atención y facilitar el acceso a los servicios que no puedan resolverse en el primer contacto.

Durante la reunión nacional, donde se realizó el anuncio, David Kershenobich, secretario de Salud, destacó que el SUS permitirá responder oportunamente a necesidades frecuentes de salud; por ejemplo, infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, traumatismos y otros padecimientos agudos.

Estamos en presencia de lo que es verdaderamente una transformación de la atención a las personas en lo que se refiere al sector salud”, afirmó.

Por otra parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que al año, las instituciones participantes brindan actualmente cerca de 200 millones de consultas de primer nivel y estimó que los Consultorios SUS permitirán sumar aproximadamente 50 millones de consultas adicionales anuales.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el Instituto contribuirá al proyecto con 500 consultorios, en los que se dará seguimiento a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad.

Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló que los Consultorios SUS forman parte de una estrategia preventiva e interconectada que permitirá aprovechar cada contacto de las personas con los servicios médicos “para fortalecer la prevención, el control de padecimientos y, cuando corresponda, la referencia a otros niveles de atención”.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que los nuevos consultorios aplicarán un Modelo de Atención Homologado bajo el principio de cero rechazo, “para que toda persona pueda ser recibida, valorada y orientada y, cuando sea necesario, referida de manera segura, independientemente de su condición laboral”.