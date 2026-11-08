Sujeto secuestra a su exesposa y a sus dos hijas, de cuatro y dos años de edad

Un hombre identificado como Brayan “N”, de 26 años, fue detenido por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado, equiparable a la violencia familiar y amenazas, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León integrara una investigación por la privación de la libertad de una mujer y sus dos hijos.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada el 5 de noviembre de 2026 por detectives adscritos a la Subdirección de Investigación Región Centro. La captura se realizó en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 30 de octubre, cuando el ahora detenido presuntamente privó de la libertad a su exesposa, una mujer de 28 años cuya identidad se mantiene protegida, así como a sus dos hijos, de cuatro y dos años de edad.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el hombre habría abordado a las tres víctimas en un vehículo para trasladarlas a un rancho ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde permanecieron durante la noche.

Sin embargo, la situación habría continuado al día siguiente, cuando regresaron a Nuevo León. La indagatoria señala que Brayan “N” presuntamente mantuvo a la mujer y a los menores encerrados en una vivienda ubicada en el municipio de El Carmen.

Fue en ese inmueble donde, en un momento determinado, la mujer logró pedir ayuda y salir del domicilio junto con sus dos hijos.

Localizan arma durante cateo

Como parte de las diligencias para esclarecer los hechos, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en el domicilio señalado como lugar de los acontecimientos.

Durante la intervención, los agentes localizaron un arma de fuego corta, la cual fue asegurada como parte de las investigaciones.

La Fiscalía Regional Centro documentó la presunta responsabilidad del hombre mediante las indagatorias correspondientes, que derivaron en la solicitud y posterior cumplimiento de la orden de aprehensión.

Queda a disposición de un juez

Tras su captura, Brayan “N” fue trasladado e internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

El detenido enfrenta señalamientos por secuestro agravado, equiparable a la violencia familiar y amenazas. Será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.