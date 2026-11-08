Mauro pasará 20 años en prisión por asesinar a joven afuera de un billar

Tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en su modalidad de ventaja, cometido en perjuicio de un joven de 25 años, Mauro Manuel “N” fue sentenciado a 20 años de prisión en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2024 a las afueras de un billar ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

En dicho lugar, Mauro Manuel “N” se aproximó a la víctima y, sin mediar palabra, lo agredió con una navaja, causándole una herida que le perforó el corazón.

Tras el ataque, el agresor huyó de la zona, mientras que el afectado buscó refugio al interior del establecimiento, donde falleció a los pocos minutos.

Al tomar conocimiento de los hechos, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional se dio a la tarea de armar la investigación e identificar al agresor, quien fue capturado y presentado ante la autoridad judicial.

El juez de control valoró las pruebas y testimonios en la investigación, lo que permitió la resolución del proceso, garantizando la aplicación de la justicia.