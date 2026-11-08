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Mauro pasará 20 años en prisión por asesinar a joven afuera de un billar

Mauro atacó con una navaja sin mediar palabra a un joven de 25 años a las afueras de un billar en Tepatitlán, Jalisco

Por: JC Segundo

Mauro
Mauro fue sentenciado por delito de homicidio calificadoFoto: Especial

Tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en su modalidad de ventaja, cometido en perjuicio de un joven de 25 años, Mauro Manuel “N” fue sentenciado a 20 años de prisión en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2024 a las afueras de un billar ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

En dicho lugar, Mauro Manuel “N” se aproximó a la víctima y, sin mediar palabra, lo agredió con una navaja, causándole una herida que le perforó el corazón.

Tras el ataque, el agresor huyó de la zona, mientras que el afectado buscó refugio al interior del establecimiento, donde falleció a los pocos minutos.

Al tomar conocimiento de los hechos, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional se dio a la tarea de armar la investigación e identificar al agresor, quien fue capturado y presentado ante la autoridad judicial.

El juez de control valoró las pruebas y testimonios en la investigación, lo que permitió la resolución del proceso, garantizando la aplicación de la justicia.

Con apoyo de cámaras del C5 de #Jalisco, la policía estatal detuvo al hombre que presuntamente asesinó a Wilfredo Reyes Herrera, el "Pelón". El sujeto arrastró el cuerpo de la víctima en un carrito de super hasta un canal de aguas negras, y aunque pensó que nadie lo veía, fue visto desde las alturas: #NoticiasConNachoLozano #NoticiasImagen ¡Como nadie en la noche! #ImagenNoticias con Nacho Lozano de lunes a viernes a las 10:30 pm en el 3.1 #ImagenTelevisión. Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Síguenos en nuestras redes: Instagram: @imagentvnoticias Tiktok: @imagennoticias X: @ImagenNoticias_ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias/ Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Paola Rojas, Crystal Mendivil y Nacho Lozano.
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