Ssa exhorta a población en riesgo a vacunarse contra el sarampión

Ante el brote de sarampión que afecta a México se han aplicado hasta el momento 16 millones 252 mil 819 vacunas contra esta enfermedad viral en el periodo del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Salud.

De este total, 4 millones 343 mil biológicos fueron administrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó su director general Zoé Robledo, al señalar que tan solo el pasado domingo se pusieron más de 70 mil dosis.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Como parte de la estrategia nacional contra el sarampión, donde participan todas las instituciones del sector, la Secretaría de Salud señaló que la inmunización se mantiene en el país, por lo que hizo un llamado a la población de riesgo a revisar sus esquemas de vacunación y completarlos.

La dependencia federal recordó que para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o pueden comunicarse al teléfono 079.

La autoridad sanitaria señaló que la vacunación contra sarampión está dirigida de manera prioritaria a los siguientes grupos:

● Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

● Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, pero puede infectar a personas de cualquier edad, especialmente a quienes no están vacunados. Se transmite por el aire a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o respira. Puede permanecer activo en el aire o en superficies durante hasta dos horas, lo que facilita su propagación.

La enfermedad infecta primero el tracto respiratorio y luego se extiende por todo el organismo. Aunque muchas personas se recuperan, el sarampión puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas desnutridas o con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas de sarampión suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus. Los más comunes incluyen:

● Fiebre alta

● Tos persistente

● Secreción nasal

● Ojos rojos y llorosos

● Manchas blancas dentro de la boca

● Erupción cutánea que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo

La erupción es uno de los signos más característicos y suele aparecer varios días después de los primeros síntomas.

Complicaciones por sarampión

Aunque muchas personas se recuperan en unas semanas, el sarampión puede provocar complicaciones severas, como:

● Neumonía

● Encefalitis (inflamación del cerebro)

● Ceguera

● Diarrea grave

● Infecciones del oído

● Deshidratación

