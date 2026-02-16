FGR incinera más de 97 toneladas de sustancias para elaborar drogas en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, realizó la incineración de más de 97 toneladas de sustancias y precursores químicos para la elaboración de drogas, que fueron aseguradas en operativos realizados en la entidad.

El organismo autónomo, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, detalló que se destruyeron 18 toneladas 910 kilos 958 gramos y 78 mil 533 litros 290 mililitros de sustancias y precursores químicos.

La diligencia se realizó en instalaciones acondicionadas para tales efectos en el Estado de México. Cuartoscuro

Entre otras, se incineraron acetato de calcio, hidróxido de sodio, acetato de plomo, ácido tartárico, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, etanol, alcohol bencílico, ácido acético, nitrato de potasio, sulfato de calcio, tolueno, alcohol metílico, cianuro de sodio, entre otros.

Se detalló que la diligencia se realizó en instalaciones acondicionadas para tales efectos en el Estado de México, bajo la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución.

En coordinación con el Gabinete de Seguridad, en el evento también participaron elementos del Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

