INE debería ser más transparente: Sheinbaum
Para la presidenta el Instituto Nacional Electoral podría ser más transparente en el desempeño de sus actividades y en el uso de sus recursos.
Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser más transparente en el desempeño de sus actividades y en el uso de sus recursos.
La mandataria fue cuestionada sobre cómo el INE, durante la presidencia de Guadalupe Taddei, multiplicó por cinco veces las resoluciones negativas a las solicitudes de acceso a la información respecto a periodos previos.
De abril a diciembre de 2025 se registraron 179 negativas de información por considerarla “confidencialidad”, el doble que en el mismo periodo de 2024 y cinco veces la cifra reportada en el mismo periodo de 2021, cuando se emitieron 32 resoluciones en ese sentido.
Guadalupe ha hecho un muy buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos. Guadalupe y el INE en general han hecho en este periodo un buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos, porque no necesariamente es la presidenta, tienen muchas comisiones. ¿Por qué se reserva una información u otra? Y en todo caso que ellos den la explicación. Desde mi punto de vista, mientras más transparente sea, mejor”, insistió Sheinbaum.
El incremento de las negativas a entregar información por parte del INE, coincide con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el INE ha recurrido con mayor frecuencia a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.
fdm