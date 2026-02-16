INE debería ser más transparente: Sheinbaum

Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser más transparente en el desempeño de sus actividades y en el uso de sus recursos.

La mandataria fue cuestionada sobre cómo el INE, durante la presidencia de Guadalupe Taddei, multiplicó por cinco veces las resoluciones negativas a las solicitudes de acceso a la información respecto a periodos previos.

De abril a diciembre de 2025 se registraron 179 negativas de información por considerarla “confidencialidad”, el doble que en el mismo periodo de 2024 y cinco veces la cifra reportada en el mismo periodo de 2021, cuando se emitieron 32 resoluciones en ese sentido.

Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el INE ha recurrido con mayor frecuencia a la figura de la “confidencialidad”. Cuartoscuro

Guadalupe ha hecho un muy buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos. Guadalupe y el INE en general han hecho en este periodo un buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos, porque no necesariamente es la presidenta, tienen muchas comisiones. ¿Por qué se reserva una información u otra? Y en todo caso que ellos den la explicación. Desde mi punto de vista, mientras más transparente sea, mejor”, insistió Sheinbaum.

El incremento de las negativas a entregar información por parte del INE, coincide con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el INE ha recurrido con mayor frecuencia a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.

fdm