Ssa descarta brote de Cyclospora en México; rechaza vínculo con lechugas de Guanajuato

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que en México no existe un brote de Cyclospora y afirmó que hasta el momento únicamente se han registrado tres casos en el país, además de que no hay evidencia de que el reciente brote detectado en Estados Unidos tenga su origen en territorio mexicano.

Durante una conferencia, el funcionario explicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rectificó un resultado inicial que vinculaba una muestra de lechuga mexicana con el parásito, al determinar que se trató de un falso positivo.

"La FDA se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento", señaló.

El titular de la Secretaría de Salud indicó que el país mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para detectar oportunamente cualquier posible caso y proteger la salud de la población.

Hasta ahora, precisó, no existe evidencia que permita concluir que las lechugas producidas en Guanajuato sean el origen del brote registrado en Estados Unidos. Cuartoscuro

Autoridades investigan en Guanajuato

Como parte de las acciones preventivas, personal de la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología, Senasica, Cofepris y especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) realizaron una investigación en una empresa productora de lechugas ubicada en Guanajuato.

Kershenobich informó que las autoridades mexicanas tomaron nuevas muestras para analizarlas de manera conjunta con el CDC, luego de que la FDA descartara la alerta inicial.

Hasta ahora, precisó, no existe evidencia que permita concluir que las lechugas producidas en Guanajuato sean el origen del brote registrado en Estados Unidos. No obstante, aseguró que las investigaciones continúan y que se mantienen todas las medidas de vigilancia sanitaria.

El secretario reiteró que las autoridades seguirán monitoreando la situación para garantizar la inocuidad de los alimentos y actuar de inmediato en caso de que surja nueva evidencia.