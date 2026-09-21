Activan en Colima Plan DNIII-E por presencia de huracán Polo

El huracán Polo mantiene en alerta a las autoridades de Colima ante el posible acercamiento del fenómeno meteorológico al litoral estatal entre miércoles y jueves. La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo podría continuar intensificándose durante las próximas horas.

Ante este escenario, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase preventiva, con aproximadamente 400 elementos distribuidos en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, así como en los municipios costeros de Manzanillo, Tecomán y Armería.

Entrevistado por Excélsior, el Capitán Segundo de Infantería, Jorge Saldaña Méndez, explicó que el despliegue contempla recorridos preventivos. “Ahorita estamos monitoreando inclusive los ríos para ver la elevación, la cantidad que aumentan, y estamos preparados para que en cuanto toque y nos requieran el apoyo en lo que es la parte de Manzanillo y Tecomán, nosotros estemos en condiciones de poder apoyarlos”.

Mientras las autoridades refuerzan las acciones preventivas, en las comunidades costeras también comienzan los preparativos ante la posibilidad de fuertes vientos y oleaje.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional alistan el Plan DN-III-E Foto: Especial

En Boca de Pascuales, Tecomán, Edgar Álvarez, propietario del Hotel Real de Pascuales, explicó que los prestadores de servicios ya fueron alertados por las autoridades y prevén comenzar desde este martes a retirar o resguardar objetos que puedan representar un riesgo.

El empresario señaló que, además del riesgo para las personas, estos fenómenos representan pérdidas económicas para quienes dependen de la actividad turística en la costa, debido a posibles daños en instalaciones, ventanas, palapas y restaurantes.

Es un fenómeno que nos afecta principalmente a nosotros los prestadores sobre todo a la costa de Colima”. Álvarez recordó que en esta zona tanto el viento como el oleaje pueden generar afectaciones importantes.

Ante la proximidad del fenómeno, dijo que la prioridad será resguardar pertenencias y proteger las instalaciones de hoteles y restaurantes. “Esperemos que no pase”, expresó el empresario, quien también reconoció preocupación tanto por las posibles pérdidas económicas como por la seguridad de las personas.

Hotel Real de Pascuales en Colima Foto: Especial

Por otra parte, el Gobierno de Colima informó que el Comité Estatal de Emergencias sesionará este martes para dar seguimiento a la evolución de Polo y coordinar las acciones preventivas.

La Secretaría de Marina llamó a extremar precauciones a la comunidad marítima y portuaria, prestadores de servicios turísticos, pescadores y visitantes de las costas de Colima y Jalisco.

Hasta el momento, en Colima no se han presentado afectaciones por la presencia de Polo. Se han registrado nublados, poco oleaje en la zona de playas y lluvias ligeras en algunos municipios de Colima, pero se prevé que a lo largo del martes comiencen a sentirse las manifestaciones de Polo.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar rumores y seguir las recomendaciones de Protección Civil. “Que esté preparada más que nada, que esté lista y en caso de que se encuentre personal de la Guardia y del Ejército, que les brinde la facilidad de que la recomendación que se les haga nos apoyen en cumplirla; es para el bien de la población”, agregó el capitán Jorge Saldaña.