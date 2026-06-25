El dengue rebasa al gobierno de Navarro; confirman 72 casos

Nayarit enfrenta un problema sanitario que el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero no puede reducir a llamados generales ni a campañas tardías. La confirmación de 72 casos de dengue en la entidad obliga a mirar más allá del parte epidemiológico: hay una falla de prevención que ya coloca al estado entre los primeros lugares nacionales por incidencia.

De los contagios confirmados, 46 corresponden a dengue con signos de alarma y 10 a dengue grave; sólo 16 han sido clasificados como no graves, es decir, la mayoría de los pacientes no llegó al sistema de salud con un cuadro leve, sino con condiciones que demandan vigilancia médica estrecha, capacidad hospitalaria y reacción oportuna.

De acuerdo con el reporte difundido con base en información de la Secretaría de Salud federal, Nayarit ocupa el quinto lugar nacional en incidencia, con 5.38 casos por cada 100 mil habitantes.

El foco más visible está en Tepic, donde se concentran 36 casos con signos de alarma o gravedad, además de nueve pacientes con cuadros leves. Xalisco, con 11 registros, presenta una tasa preocupante por la proporción de casos graves, mientras que Compostela también permanece bajo vigilancia.

El mapa revela un patrón incómodo para la administración estatal: el dengue no está contenido en una zona aislada, sino que avanza en municipios con condiciones distintas y exige una estrategia más fina que la simple recomendación de limpiar patios.

Navarro Quintero, quien gobierna Nayarit para el periodo 2021-2027, tiene una responsabilidad directa en la conducción de la política pública estatal. No basta con trasladar la carga a los ciudadanos bajo el argumento de que el mosquito se reproduce en casa.

La descacharrización, la fumigación focalizada, la vigilancia entomológica, la atención primaria y la comunicación de riesgos son tareas que requieren coordinación, presupuesto y presencia territorial. Cuando el estado aparece en los primeros lugares nacionales, el discurso oficial empieza a sonar insuficiente.

El panorama nacional también enciende alertas. En lo que va de 2026 se registran 175 defunciones probables por dengue; cuatro ya fueron confirmadas y 139 siguen en análisis. Entre las muertes bajo investigación, dos corresponden a Nayarit.

El registro final depende del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, lo que explica el desfase entre el fallecimiento y la confirmación oficial, pero ese procedimiento no debe servir para minimizar el riesgo.

La crítica al gobierno de Navarro Quintero es que no da respuestas rápidas y efectivas.