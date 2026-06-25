Festejos de fútbol en Apatzingán terminan en detonaciones de arma

MICHOACÁN.

La euforia por el reciente triunfo de la Selección Mexicana de Fútbol se transformó en tensión en el centro de Apatzingán, Michoacán, luego de que una patrulla fuera sacudida lo que derivó en detonaciones de arma de fuego al aire.

Los hechos, que fueron documentados por ciudadanos a través de dispositivos móviles, ocurrieron en el primer cuadro de la ciudad, donde cientos de aficionados se congregaron para celebrar la victoria nacional. Sin embargo, la festividad escaló cuando un grupo de al menos 20 jóvenes rodeó una patrulla de la Policía Municipal que realizaba labores de vigilancia.

En los videos que circulan en redes sociales, se observa cómo los civiles comienzan a empujar la unidad oficial, ante la mirada de otros asistentes. Ante el riesgo de que el vehículo fuera volcado o los agentes lesionados, uno de los elementos policiales, saca la mano izquierda con su arma y realiza al menos 5 disparos al aire como medida disuasiva.

El estruendo de las detonaciones cambió el ambiente de la celebración. En las grabaciones se aprecia el momento exacto en que la algarabía se convierte en pánico, provocando que los jóvenes y las familias que se encontraban cerca salieran corriendo en distintas direcciones para buscar refugio.

Si bien la acción policial logró dispersar el tumulto de manera inmediata, el uso de armas de fuego en una zona concurrida generó una fuerte incertidumbre entre la población. Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron personas detenidos tras el incidente, aunque se ha iniciado una revisión de los protocolos de actuación seguidos por los agentes involucrados.