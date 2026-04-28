“Soy la más preparada”; Tatiana Clouthier se destapa para la gubernatura de Nuevo León

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se destapó para la gubernatura de Nuevo León para el próximo proceso electoral y aseguró que es la más preparada para el cargo.

A través de un video en la red social X, la hija del extinto Manuel Clouthier "Maquío", reconoció sus aspiraciones políticas rumbo a la elección del candidato de Morena para las elecciones del 2027.

No me cabe duda de que soy la más preparada he estado en el nivel municipal trabajando por cerca de nueve años, he estado cuatro en el nivel estatal. He trabajado en la Iniciativa Privada, he trabajado en el activismo político, he sido legisladora, soy la única que ha sido secretaria de Estado y soy también la única que acompañó a llegar a la presidencia al presidente Andrés Manuel y a la presidenta Claudia", indicó.

La actual titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior destacó que hay que trabajar unidos.

Creo que tenemos que trabajar unidos para poder llegar con las fortalezas de cada uno y cada una de los participantes con más ánimo y sobre todo con más fuerza al proceso electoral", puntualizó.

MC perfila a 8 para gubernatura de Nuevo León

En marzo pasado, con vistas a la elección de 2027, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, "destapó" a ocho perfiles de Nuevo León para la gubernatura de esta entidad, entre quienes se encuentran, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y Luis Donaldo Colosio.

Otros de los nombres que dio a conocer son Martha Herrera, Héctor García, Alma Rosa Marroquín, Miguel Flores, Raúl Lozano y Félix Arratia.

La gran ventaja que tenemos es que tenemos a las mejores mujeres y los mejores hombres para darle continuidad al gobierno de Samuel García", destacó.

Agregó que no hay otra fuerza política que tenga estos liderazgos.

Son la garantía de que Nuevo León tendrá un gobierno eficiente en los próximos años, la garantía de que Movimiento Ciudadano ganará la elección del 2027", afirmó.

Dijo que también son la garantía de que el proyecto que se ha construido va a caminar hacia 2030.

Además, sentenció que la nueva etapa para Nuevo León será cuando Movimiento Ciudadano gane la presidencia de la República en el 2030.

Sin arrogancia con el aprendizaje de los últimos años, sí tenemos todas las condiciones para volver a mandar un mensaje nacional desde Nuevo León en este 2027", destacó.

Por último, aseguró que el gobierno de Samuel García tiene una aprobación por encima de las tres cuartas partes de la población, además de que los gobiernos municipales de MC también tienen una enorme aceptación.

¿Qué se elige en 2027?

Nuevo León será uno de los estados que el próximo año renovará su gubernatura, ocupada actualmente por Samuel García, quien asumió el cargo en 2021 tras alzarse con la victoria en las elecciones de ese año como candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, esta gubernatura convergerá con la elección intermedia federal, en la que se renovarán los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores; miles de ayuntamientos en el país también serán renovados.

jcp