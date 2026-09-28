La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 28 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 28 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.
7:46 Horas | 'Polo' golpeará dos veces a México como huracán; hoy tocará tierra en BCS
El huracán Polo golpeará dos veces el territorio nacional y su primer impacto será esta tarde en inmediaciones del municipio de Comondú, en Baja California Sur, para el martes ingresar a Sonora, alertó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.
La funcionaria detalló que Polo tendría su primer impacto como huracán categoría 2 o 3 y será a partir de las 14:00 horas que se intensificarán los vientos y las lluvias en Baja California Sur, por lo que exhortó a la población a resguardarse en sus viviendas, ya que a partir de esa hora se parará la movilidad en localidades principalmente de Comondú, Mulegé y Loreto.