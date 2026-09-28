México, segundo lugar en venta ilegal de fauna por Facebook

A través de la pantalla de un teléfono inteligente, la biodiversidad de México enfrenta un saqueo sistemático. El más reciente informe del Sistema de Monitoreo Global (GMS) de la organización ECO-SOLVE ubica al país en un alarmante segundo lugar mundial en tráfico ilegal de vida silvestre en internet, situándose únicamente por detrás de Tailandia.

Entre abril de 2024 y abril de 2026, el monitoreo identificó más de 25 mil publicaciones ilegales a nivel global, de las cuales 2 mil 448 corresponden directamente a México. A escala internacional, el 77.3% de los anuncios se difunden en redes sociales, con Facebook encabezando la lista al concentrar el 71.5% de los hallazgos.

La investigación demuestra que el comercio clandestino ha evolucionado hacia una estructura de dos tiempos. La publicación inicial en Facebook Marketplace o grupos de comercio electrónico actúa como un señuelo público. Una vez que el comprador muestra interés, la negociación se traslada de inmediato a la clandestinidad cifrada de WhatsApp o Telegram.

El primer contacto es a través de grupos en Facebook. Especial

En estos canales privados se pactan precios que oscilan entre los 500 y los 500 mil pesos, se envían videos en alta definición de los ejemplares y se acuerda la logística de entrega.

Una investigación encubierta realizada por Investigaciones Excélsior junto con Víctor Ruiz, CEO de la firma de ciberseguridad SILIKN, comprobó la facilidad para acceder a estas redes tras crear un perfil ficticio. Los traficantes ofrecieron guacamayas —especie cuya comercialización está estrictamente prohibida— por montos desde 5 mil 500 pesos por ejemplar bebé, garantizando el envío por transporte terrestre (500 pesos) o aéreo (mil pesos) con entregas directas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

No sé pierda a partir de mañana, a través de las versiones impresa y digital de Excélsior, otros hallazgos de esta investigación.