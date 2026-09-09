Sonora retoma envío de ganado hacia EU; cruce de 900 cabezas por día

Ayer, luego de permanecer cerradas durante 11 días, volvieron a abrirse, por enésima ocasión, las puertas del muro fronterizo entre Douglas, Arizona, y la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, para permitir nuevamente la exportación de ganado mexicano en pie hacia el mercado estadounidense.

En esta reapertura está contemplado el cruce de 900 cabezas de ganado por día, una cifra que representa un incremento respecto al volumen que anteriormente podía ser comercializado a través de este punto fronterizo.

Juan González Alvarado, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, explicó que el aumento fue posible debido a los trabajos realizados para mejorar la infraestructura de los corrales, lo que permitió pasar de 750 a 900 reses diarias.

Aumentan capacidad de exportación

Se cambió una trampa que es hidráulica, tiene su funcionamiento mecánico, se tuvo que cambiar porque se averió la otra, normalmente (las exportaciones) de ganado empiezan desde temprano porque se tiene que hacer una preinspección y luego se hace todo el protocolo de exportación que ya está muy plasmado”, explicó González Alvarado.

De acuerdo con el plan de trabajo establecido por las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, el funcionario señaló que continúan las conversaciones para que, en el corto plazo, también pueda reabrirse la estación cuarentenaria de Nogales.

La reanudación ocurre después de más de un año de cierre de las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos, luego de la detección de casos de gusano barrenador. El pasado 24 de agosto se había retomado el cruce de bovinos, pero éste volvió a detenerse el 28 de agosto debido a problemas técnicos generados por la propia Unión Ganadera Regional de Sonora.

Gusano barrenador mantiene presión en Sonora

Mientras se retoma el movimiento de ganado hacia Estados Unidos, el gusano barrenador continúa registrando casos activos en Sonora. Este martes, al actualizar su reporte diario, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reconoció 36 casos activos en ocho municipios de las zonas sur, centro y la sierra limítrofe con Chihuahua.

La situación mantiene la atención de las autoridades, debido a que, de acuerdo con lo señalado, la mosca se encuentra cada vez más cerca de la frontera, pese a que la Secretaría de Agricultura ha liberado más de 73 millones de moscas estériles en la región.

Reapertura impacta el mercado estadounidense

El cierre de las fronteras también tiene consecuencias para el mercado estadounidense, ya que cuando se interrumpe el flujo de ganado, la oferta de carne en Estados Unidos disminuye, situación que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores al elevar los precios.

Por el contrario, la reactivación de los cruces fronterizos contribuye a estabilizar los costos operativos de las plantas procesadoras de carne en EU, al recuperar parte del flujo de animales hacia ese mercado.

Además, la cercanía geográfica de Sonora y Chihuahua con Estados Unidos reduce de manera importante los costos de logística y transporte frente a la alternativa de trasladar carne o ganado desde otras entidades o países, un factor que vuelve relevante la continuidad de los cruces fronterizos.

*mcam