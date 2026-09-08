Narcopozos, el nuevo método para desaparecer víctimas en Guanajuato

El nuevo método de grupos criminales para desaparecer a sus víctimas es arrojarlas en pozos en desuso. En Guanajuato, colectivos de búsqueda han rescatado cuerpos a una profundidad de 120 metros, lo que ha complicado las labores de extracción.

La representante del colectivo, Lili Tapia, explicó que, pese a las dificultades que representan las condiciones de estos sitios, han logrado realizar descensos a grandes profundidades.

Aun así lo estamos logrando, a lo más que se ha bajado en esto que estamos trabajando ha sido a 120 metros”, señaló.

Tapia aseguró que este fenómeno ha comenzado a presentarse de una forma cada vez más frecuente durante el último año.

“Yo creo, de un año hacia acá es que se ha hecho más frecuente, que hemos tenido este tipo de hallazgos de pozos en desuso”, afirmó.

Foto: Luis Negrete.

Maniobras para rescatar cuerpos de narcopozos son muy complicadas

Debido a la profundidad, las maniobras para intervenir los pozos se hacen muy complicadas. El secretario de Gobierno de Guanajuato explicó que las autoridades cuentan con equipo especializado para apoyar estos trabajos.

Tenemos el equipo, tenemos unas cámaras especiales, con sensores, son cámaras que se han adquirido con recurso del estado”, indicó Jorge Jiménez.

La representante del colectivo detalló el procedimiento que siguen para determinar qué hay en el interior de los pozos y posteriormente realizar la extracción.

“Primero se mete la cámara, ya vemos en la camarita los elementos que haya y si constatamos que sí hay elementos ya se mete una pinza que va a extraer, pero esa ya es una maquinaria especializada que han fabricado para esto”, explicó.

Al momento se han intervenido pozos en los municipios de Villagrán, Cortazar y Juventino Rosas.

Reproducir Colectivos de búsqueda y autoridades de la Guardia Nacional y del estado, realizan labores en zona de narcopozo en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato.

Recuperan 22 cuerpos de narcopozo en municipio de Juventino Rosas

Tapia explicó que la forma en que son colocados los cuerpos dentro de estos sitios dificulta todavía más las labores de recuperación.

Avientan cuerpos a esa profundidad, después le ponen como tapones, de cobijas, cemento, tierra, avientan más cuerpos, vuelven a poner y so es muy complicado. Nos hemos tardado hasta 2 meses en un solo lugar, en sacar 8 cuerpos”, relató.

Tan sólo en uno de estos pozos, ubicado en la comunidad de Tavera, municipio de Juventino Rosas, se extrajeron 22 cuerpos.

En otro pozo de la misma comunidad se lograron sacar 11 cuerpos; en la comunidad de mexicanos se encontraron 8 más y otros 4 en la comunidad de Torrecillas.

Al momento han sido clausurados 5 pozos en la zona Laja Bajío, donde los colectivos de búsqueda han realizado intervenciones para la extracción de cuerpos.

*mcam