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Sonora lidera aumento manufacturero anual; referente en el desarrollo industrial

La entidad registró un crecimiento de 16.3% y alcanzó el primer lugar en la región fronteriza y el segundo nacional

Por: Porfirio Escandón

Alfonso Duranzo, en medio, conviviendo con integrantes del sector manufacturero de Sonora.
El gobernador de Sonora aseguró que continuará impulsando las condiciones para fortalecer la industria en el estado.Foto: Especial.

Bajo la política industrial impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora alcanzó el segundo lugar nacional y el primer puesto entre las entidades de la frontera norte en crecimiento de la actividad industrial manufacturera.

Sonora registró un incremento anual de 16.3%, según los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el indicador industrial general, reportó un alza anual de 10.2%, situándose en la quinta posición a nivel nacional y liderando la región fronteriza.

Al respecto, el gobernador Durazo Montaño destacó el impacto del Plan Sonora para fortalecer la competitividad regional y atraer inversiones productivas.

Plan Sonora impulsa la competitividad y la inversión

“Sonora continúa demostrando su capacidad para crecer y competir a nivel nacional e internacional; el segundo lugar en crecimiento de la industria manufacturera y el liderazgo entre los estados fronterizos son resultado del talento de las y los sonorenses, así como de las condiciones que estamos generando para fortalecer nuestra economía y atraer nuevas oportunidades de inversión”, comentó el gobernador.

Las autoridades estatales reafirmaron el compromiso de continuar diversificando la economía y optimizando la infraestructura estratégica con el fin de consolidar el desarrollo industrial de Sonora y asegurar que los logros económicos se traduzcan en mayores fuentes de trabajo y bienestar para las familias de la región.

*mcam

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