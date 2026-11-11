Sonora lidera aumento manufacturero anual; referente en el desarrollo industrial
La entidad registró un crecimiento de 16.3% y alcanzó el primer lugar en la región fronteriza y el segundo nacional
Bajo la política industrial impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora alcanzó el segundo lugar nacional y el primer puesto entre las entidades de la frontera norte en crecimiento de la actividad industrial manufacturera.
Sonora registró un incremento anual de 16.3%, según los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el indicador industrial general, reportó un alza anual de 10.2%, situándose en la quinta posición a nivel nacional y liderando la región fronteriza.
Al respecto, el gobernador Durazo Montaño destacó el impacto del Plan Sonora para fortalecer la competitividad regional y atraer inversiones productivas.
Plan Sonora impulsa la competitividad y la inversión
“Sonora continúa demostrando su capacidad para crecer y competir a nivel nacional e internacional; el segundo lugar en crecimiento de la industria manufacturera y el liderazgo entre los estados fronterizos son resultado del talento de las y los sonorenses, así como de las condiciones que estamos generando para fortalecer nuestra economía y atraer nuevas oportunidades de inversión”, comentó el gobernador.
Las autoridades estatales reafirmaron el compromiso de continuar diversificando la economía y optimizando la infraestructura estratégica con el fin de consolidar el desarrollo industrial de Sonora y asegurar que los logros económicos se traduzcan en mayores fuentes de trabajo y bienestar para las familias de la región.
*mcam