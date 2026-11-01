Proceso judicial e investigación contra Ernesto Ruffo continúan: FGR

La suspensión definitiva otorgada por un Juez Federal a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no supone el final del proceso penal en su contra, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, y las investigaciones en contra continúan, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo, a cargo de Ernestina Godoy, indicó que el beneficio de la suspensión es suspender el proceso en la etapa de juicio oral, hasta que se determine lo conducente a la vinculación por los delitos que se le imputan.

“Ernesto "N" se encuentra actualmente vinculado a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos. La investigación en su contra continúa.

“La suspensión otorgada no supone el fin del proceso penal para Ernesto "N". Su único efecto es que se suspenda momentáneamente el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente”, explicó la FGR, en un comunicado.

El órgano autónomo agregó que continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia.

El pasado 29 de octubre la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Azucena Lazalde Íñiguez, concedió la suspensión definitiva, en el amparo 1085/2026, en contra vinculación a proceso que se dictó a Ruffo Appel por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Actualmente, el ex gobernador panista de Baja California cuenta con la medida cautelar de prisión domiciliaria, y se encuentra bajo proceso, a cargo de la jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega, con sede en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Las investigaciones de la FGR vinculan a Ruffo Appel en un caso de presunto tráfico ilegal de combustibles, por medio de ferrotanques, a través de una empresa Ingemar, de la que es socio fundador y secretario del Consejo de Administración.