Entra en operación nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún

La nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán entró en operación este domingo 1 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad entre la Zona Hotelera, el Puente Nichupté y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó a las 6:00 horas la apertura a la circulación de la nueva vialidad, en sentido del bulevar Kukulcán hacia el aeropuerto, obra impulsada por el Gobierno de México.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó que la infraestructura es resultado de las gestiones realizadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respaldó el proyecto y encargó su ejecución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mara Lezama reconoció el respaldo de la presidenta y el trabajo del titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, al señalar que la nueva estructura permitirá complementar la operación del Puente Nichupté, proyecto iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo gestionamos, usted nunca dudó, siempre nos dijo sí”, expresó la gobernadora al referirse al respaldo de Sheinbaum para concretar esta obra de infraestructura vial.

La mandataria adelantó que en las próximas semanas se prevé poner en operación el sentido contrario del distribuidor, con lo que se ampliarán las opciones de circulación para quienes transitan por esta zona de Cancún.

Con la apertura de la nueva estructura, los vehículos que circulen por el bulevar Kukulcán rumbo al aeropuerto podrán utilizar la vialidad elevada, mientras que quienes se dirijan hacia Cancún Centro deberán incorporarse al Puente Nichupté.

En tanto, el tránsito proveniente del aeropuerto con dirección a Punta Cancún se realizará por la calle posterior de Plaza Kukulcán, que fue habilitada en un solo sentido. La conexión del Puente Nichupté hacia el aeropuerto continuará mediante el bulevar Kukulcán.

El retorno ubicado junto al Hospital La Joya permanecerá cerrado al tránsito general y únicamente tendrá acceso local. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar los señalamientos viales y circular con precaución.

La puesta en operación de esta estructura representa un nuevo componente para la red vial de Cancún y busca agilizar los desplazamientos entre puntos estratégicos de la ciudad, particularmente en los accesos y salidas de la Zona Hotelera y el aeropuerto.