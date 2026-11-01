Policías someten con taser a mujer que amenazaba con cuchillo a transeúntes en Nuevo León

Una mujer que amenazaba con un cuchillo a transeúntes en la vía pública fue detenida por policías de Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Guadalupe Chávez sobre la calle Salomón Cortés a donde se dirigieron los oficiales tras el reporte al C4.

Al llegar al sitio encontraron a Hilaria Judith, de 34 años, con el arma blanca en la mano y al verlos se abalanzó sobre uno de los uniformados.

El mando policial utilizó un dispositivo electrónico conocido como Taser con el cual logró someterla y retirarle el arma blanca.

La intervención de los uniformados permitió controlar la situación sin reporte de personas lesionadas.

La mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.