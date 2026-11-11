Solo la 4T ha luchado por la democracia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que únicamente el movimiento autodenominado como la Cuarta Transformación ha luchado por la democracia en México.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo aseguró que la alternancia que se vivió con los triunfos del PAN y el retorno del PRI a la presidencia no significaron que en México se ejerciera la democracia y cuestión{o la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones realizadas a lo largo de este siglo.

“Entonces, ¿quién luchó por la democracia siempre? El movimiento que hoy representa la transformación. Siempre podemos contabilizar la cantidad de marchas que hubo, movilizaciones por la defensa del respeto del voto popular, en 1998, 2000.

“Entonces, si alguien ha luchado por la democracia y ahora que estamos en el gobierno defendemos la democracia, es el movimiento del cual provenimos”, recalcó la titular del Ejecutivo.

Dijo que quienes actualmente defienden la actuación del INE, fueron quienes simpatizaban con los gobiernos emanados del PRI y del PAN, y por ello ahora son opositores al régimen.

“Si alguien ha luchado por la democracia, no han sido ellos, con todo respeto, ellos, me refiero a los intelectuales que hoy defienden al Instituto Electoral, a los que nos critican, ellos nunca lucharon por la democracia. Ellos se fueron acomodando con todos los gobiernos, Aguilar Camín, Krause y todos los más jóvenes que están vinculados con ellos”, insistió.

La presidenta continuó con su postura de que la corrupción en el INE inició desde el inicio de operación de ese Instituto.