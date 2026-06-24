Detienen a director, maestra e intendente por abuso sexual contra alumno de primaria

En Tizayuca, Hidalgo, fueron detenidos el director, una docente y el intendente de la Escuela Primaria Donaciano Serna Leal, quienes son investigados por su presunta participación en un caso de abuso sexual en agravio de un alumno de ocho años con discapacidad, hechos que habrían ocurrido a finales de 2024.

De acuerdo con información vinculada a la indagatoria, las tres personas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades competentes, donde enfrentarán el proceso legal correspondiente mientras se determina su situación jurídica.

El caso generó atención desde diciembre de 2024, cuando padres y madres de familia realizaron movilizaciones y un bloqueo parcial sobre la carretera federal México-Pachuca, exigiendo avances en las investigaciones y justicia por los hechos denunciados dentro del plantel educativo.

Tras confirmarse las detenciones, integrantes del Sector Educativo No. 30 de Primarias Generales de la región Tizayuca, junto con representaciones sindicales del SNTE, emitieron un posicionamiento en el que manifestaron respaldo y solidaridad hacia los trabajadores implicados.

En dicho pronunciamiento, docentes, directivos y personal de apoyo señalaron su confianza en las instituciones de justicia, al tiempo que solicitaron que el procedimiento se lleve a cabo con estricto apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos.

También expresaron preocupación por la forma en que se realizaron las detenciones y pidieron que la investigación se conduzca con objetividad e imparcialidad, evitando cualquier tipo de prejuzgamiento.

Mientras tanto, las autoridades ministeriales continúan con las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades en un caso que ha mantenido en alerta a la comunidad escolar y a habitantes de la región.