El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), encabezado por Alejandro Martínez Araiza, ha planteado llevar las controversias laborales que involucran a Mars, Incorporated y Pedigree México hasta las instancias previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incluido el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), ante lo que considera posibles violaciones a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.

La postura del organismo sindical surge después de que algunos colaboradores de las compañías citadas, adscritos a distintos centros de distribución (CEDIS), votaran en contra de contratos, representaciones sindicales y otras propuestas promovidas por las empresas.

De acuerdo con las denuncias del SNAC y su dirigente, dichos resultados habrían desencadenado presuntas represalias, intimidaciones y despidos injustificados contra quienes manifestaron su rechazo y lideran movimientos legítimos.

Alejandro Martínez Araiza ha respaldado la defensa de los trabajadores y advertido que el sindicato cuenta con elementos para reclamar el respeto a la voluntad expresada mediante el voto, así como al derecho y la libertad de asociación de los trabajadores de la empresa.

En ese sentido, la organización sostiene que ninguna compañía debe intervenir en las decisiones internas de sus colaboradores ni condicionar su estabilidad laboral a la afiliación o respaldo a una determinada representación sindical.

Entre las irregularidades señaladas por el SNAC figuran la utilización de distintas razones sociales dentro de un mismo centro de trabajo, presuntos registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con salarios inferiores a los realmente percibidos y la falta de reparto de utilidades, pese a la generación de ganancias.

También se han denunciado presiones para firmar contratos individuales que modificarían las condiciones laborales, facilitarían despidos sin responsabilidad patronal y afectarían las funciones de los empleados.

A ello se suman señalamientos sobre reducciones de comisiones, jornadas extendidas y posibles amenazas relacionadas con los modelos de distribución.

El trasfondo jurídico de tales controversias se encuentra en la reforma laboral mexicana de 2019, particularmente en los artículos 133 y 357 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que protegen la libertad sindical y prohíben la injerencia patronal en la organización de los trabajadores.

Además, dichos principios también guardan correspondencia con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, el capítulo 23 del T-MEC establece compromisos para garantizar derechos laborales fundamentales, entre ellos la libertad de asociación y la negociación colectiva efectiva.

Bajo este marco, según lo expone el líder sindical, el MLRR representa una vía para examinar posibles denegaciones de derechos laborales en instalaciones vinculadas con el comercio regional.

El SNAC recordó que ha obtenido resultados favorables en votaciones sindicales en al menos tres CEDIS y advirtió que no descarta escalar el caso a instancias internacionales si las autoridades mexicanas siguen haciendo caso omiso de las irregularidades y demandas de los trabajadores.

El sindicato también señaló que, a pesar de que hace dos meses ganó las demandas de titularidad mediante el voto directo, libre y secreto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral solamente ha emitido la constancia de representatividad de dos de los tres centros de distribución. Mientras tanto, la empresa continúa con estrategias de acoso y maltrato hacia sus colaboradores.

De ahí que, para Alejandro Martínez Araiza, el objetivo sea que la voluntad de los trabajadores sea respetada y que las relaciones laborales se conduzcan conforme a la legislación mexicana y los compromisos internacionales asumidos por el país.