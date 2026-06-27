SMN prevé lluvias muy fuertes en el sur y calor de hasta 45 grados en el norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una línea seca, un canal de baja presión en el norte de México, circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre San Luis Potosí, una vaguada en altura en el oriente, centro y occidente del país, e inestabilidad atmosférica, así como la entrada de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (este).

Además de precipitaciones puntuales fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, centro y suroeste), Puebla (norte), Tlaxcala (noroeste), Morelos, Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Hidalgo (suroeste), Querétaro (sur) y Guanajuato (oeste y sur), así como intervalos de chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

El SMN destacó que la onda tropical número 12 sobre las costas del Pacífico Sur mexicano, y el ingreso de aire húmedo procedente del Mar Caribe, originarán, por su parte, lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (sur), Oaxaca (suroeste, norte y noreste) y Veracruz (sur).

Puntuales fuertes en Tabasco; intervalos de chubascos en Campeche y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo y Yucatán.

Mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino muy caluroso en el norte y noroeste de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (este y sur), finalizando a partir de este día en Durango, Sinaloa y Nayarit.

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Nayarit (suroeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Durango, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero, Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que se prevé la aproximación de una nueva onda tropical, la número 13, al oriente de la Península de Yucatán.