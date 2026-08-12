Se van a paro policías de Bahía de Banderas, Nayarit, tras detención de nueve de sus compañeros

Este miércoles se realizó un paro de labores de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, por la detención de ocho de sus compañeros por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, así como por la detención de otro elemento que abatió a un sujeto que lo amenazó con un machete.

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, habló con los policías, señalando que, efectivamente, fueron detenidos sus compañeros, dejando claro que es ajeno a los procedimientos legales.

"Como presidente municipal no voy a permitir que algunos de los elementos tengan algún tipo de nexo con grupos criminales; sin embargo, voy a ser en todo momento muy respetuoso de las determinaciones del juez de control y esperar los tiempos legales. No puedo invadir competencias que no me corresponden", señaló.

Indicó que se van a respetar los derechos como policías municipales, además de brindarles asesoría legal.

"Ayer platiqué y me acompañaba el director con cada una de las familias para darles la tranquilidad de que van a tener en todo momento la asesoría legal de un abogado que ellos sugirieron y que tenga la expertiz para llevar este tipo de asuntos", dijo.

Destacó que incluso este miércoles se desahogaba la audiencia con dos abogados y pidió a los inconformes privilegiar la seguridad del municipio y esperar los procedimientos legales.

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, habló con los policías Foto: Especial

"Les voy a pedir que en una balanza prefiriéramos la seguridad de Bahía de Banderas. Bahía de Banderas no se puede quedar sin policía municipal", agregó.

Los elementos argumentaron que quién los respaldaría en sus funciones diarias cuando tengan que responder cuando la vida de alguien o la propia esté en peligro, para no ser detenidos.

"Él no estaba ahí para matar a la persona, él hizo uso de su herramienta. El mensaje que se está mandando a la sociedad, aunado a los compañeros detenidos, es que a la seguridad de Bahía de Banderas no se le puede dar esa confianza", dijo un policía inconforme.

Los elementos también pidieron la destitución del director de la Policía, a quien señalan de haber filtrado sus datos personales a la Fiscalía del Estado, como domicilios y teléfonos celulares.

En este sentido, el alcalde indicó que eso no lo podían condicionar y pidió que formaran una comitiva para dialogar, pero no accedieron.

El alcalde señaló que la seguridad de Bahía de Banderas por el paro estaba a cargo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.