Congreso CDMX pide agilizar indemnizaciones por daños derivados de caída de árboles

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías, así como a las Secretarías de Administración y Finanzas y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a fortalecer los mecanismos de difusión, orientación y atención ciudadana, además de agilizar los procedimientos de indemnización por daños ocasionados por la caída de árboles derivada de fenómenos hidrometeorológicos.

Caen varios árboles y postes Rodolfo Dorantes

Los diputados señalaron que cada temporada de lluvias deja una estela de daños en viviendas, automóviles y negocios, afectaciones que golpean directamente la economía de las familias.

Árboles caídos Especial

Las recientes tormentas en la Ciudad de México han provocado la caída de cientos de árboles. Solamente durante las precipitaciones más fuertes registradas en la segunda semana de junio, las autoridades capitalinas reportaron cerca de 180 árboles colapsados en diversas alcaldías, con concentraciones masivas en zonas como Miguel Hidalgo, Iztapalapa, y Benito Juárez.

La Ciudad de México cuenta con un mecanismo de aseguramiento patrimonial mediante el cual se cubren daños ocasionados por inundaciones y caída de árboles en bienes particulares, siempre que se acrediten los requisitos correspondientes.

Sin embargo, en la práctica, muchas personas desconocen la existencia de este instrumento y quienes logran iniciar el procedimiento se enfrentan a trámites complejos, largos periodos de espera y una serie de requisitos que terminan desalentando la presentación de las reclamaciones.

La legisladora Rebeca Peralta advirtió que uno de los principales obstáculos es la tardanza en la elaboración de los peritajes y dictámenes técnicos, particularmente aquellos que deben realizar diversas autoridades para acreditar el daño y determinar la procedencia de la indemnización.

“En algunos casos las familias pueden esperar varios meses e incluso más de un año para recibir una respuesta definitiva, tiempo en el que deben asumir por cuenta propia la reparación de sus vehículos, viviendas o bienes afectados”, refirió.

Subrayó que un automóvil dañado puede representar la herramienta de trabajo de una familia y una vivienda afectada puede comprometer la estabilidad económica de todo un hogar, por lo que las autoridades deben actuar con mayor rapidez y sensibilidad.

Por ello, hizo un llamado a las dependencias involucradas para simplificar los procedimientos, fortalecer la difusión de los mecanismos de aseguramiento patrimonial y garantizar que las indemnizaciones lleguen de manera oportuna a quienes resultan afectados por la caída de árboles durante la temporada de lluvias.