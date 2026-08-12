Exigen justicia por adolescente atropellado por un policía en Yautepec, Morelos

Familiares de Shilam, el menor de 16 años que perdió la vida en junio tras un percance ocurrido en el poblado de Oacalco, municipio de Yautepec, y la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec realizaron este miércoles una movilización en Cuautla para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Las manifestantes señalaron que la Fiscalía de Morelos, mantiene el caso bajo una clasificación que, a su consideración, responsabiliza al propio menor por el accidente, cuando hay evidencia en videos de que el adolescente fue atropellado y los responsables se dieron a la fuga.

Por ello, demandaron que se reclasifique como homicidio doloso y que se investigue al elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que presuntamente conducía la unidad involucrada.

De acuerdo con los familiares, las imágenes que han circulado del percance muestran que un elemento fue quien lo atropelló, por lo que él y sus compañeros deben ser considerados dentro de la investigación para determinar cómo ocurrió el atropellamiento y cambiar su situación jurídica.

La madre del menor ya había señalado públicamente que su hijo fue embestido durante una persecución por una patrulla federal, pero su opinión no fue considerada, por lo que se dio a la tarea de investigar por su cuenta y obtener los vídeos.

Durante la movilización, los familiares y la colectiva exigieron que las autoridades no den carpetazo al caso y que se realicen todas las investigaciones periciales necesarias para determinar responsabilidades.

Asimismo, pidieron que, si se acredita la responsabilidad del elemento señalado, sea detenido y procesado conforme a derecho.