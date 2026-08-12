Inicia Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2026

Con el objetivo de actualizar y ampliar el conocimiento sobre las condiciones de salud y nutrición de la población mexicana, iniciará el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2026 que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Por tanto, de agosto a diciembre, equipos identificados con credenciales oficiales del gobierno federal, recolectarán información en aproximadamente 12 mil viviendas distribuidas en ocho regiones del país.

LA INFORMACIÓN ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

La encuesta, que se aplicará en todo el territorio nacional, tiene como propósito ofrecer un panorama actualizado de la situación de salud y nutrición en el país mediante tres objetivos principales:

Describir cuantitativamente el estado de salud y nutrición de la población en 2026

Generar estimaciones representativas para las 32 entidades federativas al conjuntar varias ediciones de la Ensanut Continua

Aportar evidencia científica que sirva de base para la toma de decisiones en materia de salud pública

Al aclarar que la información es estrictamente confidencial, el INSP exhortó a las personas de los hogares seleccionados a participar respondiendo las preguntas del personal encuestador.

Y cuando corresponda, pidió que permitan la toma de medidas antropométricas, de un electrocardiograma y la obtención de muestras biológicas.

Cada semana, en las redes institucionales del INSP se publicará la ubicación de los equipos de la Ensanut Continua 2026.

¿QUÉ DATOS SE OBTENDRÁN?

En esta edición de la Ensanut Continua 2026 se evaluará el uso de servicios de salud, vacunación, enfermedades crónicas y hábitos de vida.

Asimismo, se recopilarán datos sobre salud mental y funcionalidad en adultos mayores.

Se medirá la concentración de plomo en sangre en niñas, niños y mujeres embarazadas, y los anticuerpos contra enfermedades prevenibles por vacunación.

También se evaluará el conocimiento y uso del etiquetado frontal de alimentos.