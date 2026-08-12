Gobierno de Veracruz estafa a fotógrafa indígena; gana concurso y no le dan el premio

El gobierno de Veracruz, que encabeza Rocío Nahle prácticamente estafó a una joven fotógrafa, Cecilia Tzitzihua —cuyo trabajo está vinculado a la documentación de raíces indígenas y comunidades rurales— quien hace un año ganó el certamen estatal de fotografía, pero no recibió el premio que en las bases había sido anunciado.

La joven, de origen náhuatl, recordó el hecho en una publicación que exhibe la falta de seriedad de quienes colaboran con la mandataria estatal.

Amigos, ¿se acuerdan cuando fui a Xalapa porque gané el primer lugar en un concurso de fotografía?, que organizó el Instituto Veracruzano de la Juventud; ya casi va a cumplirse un año, y hasta la fecha mi premio sigue sin llegar.”, citó la joven entre emojis en los que muestra que ya lo toma con humor.

Reconocimiento que recibió Cecilia Tzitzihua, una joven fotógrafa indígena que ganó un concurso en Veracruz, pero nunca recibió el premio. Foto: Especial

Tzitzihua viajó sola a Xalapa en agosto de 2025 para recibir el reconocimiento. Llegó con mil pesos en la bolsa y la expectativa de que la institución cumpliría con lo prometido. El Instituto Veracruzano de la Juventud organizó el certamen, difundió el fallo y convocó a la ceremonia, pero el premio nunca llegó. Los 5 mil pesos que muestra un enorme cartón para la fotografía, no se materializaron.

Viajé con mucha ilusión, con mis mil pesos en la bolsa y con la esperanza de que todo valiera la pena. Y aunque el premio nunca llegó, sí me llevé fotografías, un reconocimiento, una bonita entrevista que me hizo un reportero y palabras que hasta hoy recuerdo con cariño”, refirió.

En su mensaje, la joven relató que aquella experiencia terminó siendo significativa por razones distintas a las oficiales: aprender a moverse en una ciudad desconocida, descubrir que podía hacerlo por sí misma y regresar con fotografías, un diploma y una entrevista que aún recuerda con cariño. “Quizá ese fue el verdadero premio”, escribió.

Cecilia Tzitzihua, una joven fotógrafa indígena que ganó un concurso en Veracruz, pero nunca recibió el premio Foto: Especial

Cabe mencionar que la administración de Rocío Nahle ha reiterado públicamente que la atención a pueblos originarios y juventudes es una prioridad, pero en el caso de Tzitzihua no se cumplió con la atención ni con el interés por los grupos indígenas en la entidad veracruzana.

La historia de Tzitzihua exhibió así que el gobierno estatal otorgó un premio que nunca entregó. Un pendiente menor en monto, pero mayor en simbolismo.