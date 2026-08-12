Baja California se posiciona como la entidad que mejor paga a sus policías en México

Baja California fue reconocida como la entidad federativa con mejores condiciones salariales para sus elementos policiales en el país, registrando un ingreso bruto mensual de aproximadamente 29 mil 500 pesos antes de impuestos y retenciones.

Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, General Laureano Carrillo Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

De acuerdo con el funcionario estatal, la remuneración neta libre de descuentos que percibe cada elemento al final del mes supera los 24 mil pesos. Estos datos forman parte de una evaluación nacional y un informe presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en 2026, el cual avala los avances del estado en materia de dignificación salarial para las fuerzas de seguridad pública.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana enfatizó que este esfuerzo presupuestal responde a la estrategia de la administración de la gobernadora Marina del Pilar para profesionalizar y fortalecer a las corporaciones de seguridad.

“Esto es importante también, porque todo esto nos ha permitido transitar y llegar hasta el punto que vemos en esta lámina”, expresó el secretario al exponer la gráfica que constata el avance del estado frente al resto del país.

Asimismo, Carrillo Rodríguez explicó que la estrategia institucional abarca el desarrollo de esquemas complementarios de atención y respaldo integral para las y los agentes policiales.

El secretario subrayó que el Gobierno del Estado busca consolidar un modelo de seguridad que trascienda la métrica de los resultados operativos diarios, apostando de manera permanente por la dignificación laboral, el reconocimiento a su labor y la profesionalización técnica de sus integrantes.