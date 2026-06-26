Tras tormenta, denuncian filtraciones en instalaciones de Radio Educación 

Trabajadores de Radio Educación difundieron ayer en redes sociales un par de videos en los que se observan filtraciones severas de agua en sus instalaciones, luego de la tormenta de ayer por la tarde.

Las afectaciones se ubican específicamente en la zona del sótano, donde se encuentran los estudios C, D y AM, en los cuales se graba parte importante de la programación de la emisora.

En los videos se aprecia cómo los trabajadores intentaban sacar el agua, con jaladores y escobas, y retirar el material que se desprendió del techo a causa de la fuerza del agua.

“Nos estamos inundando en Radio Educación, ya hemos denunciado con Fernanda Tapia y con la Secretaría de Cultura federal —que dirige Claudia Curiel— la falta de presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones”, expresaron los trabajadores en un mensaje.