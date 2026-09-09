Localizan con vida a Dastan, el niño de dos años arrebatado a su madre en Puebla

La angustia que comenzó en una calle de la colonia Misiones de San Francisco, en Coronango, Puebla, terminó horas después en Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala, con una noticia que devolvió el alivio a una familia: Dastan, de apenas dos años, fue localizado con vida y se encuentra sano y salvo.

El menor había sido sustraído de su madre durante la tarde del 8 de septiembre, cuando ambos se encontraban en la zona de Misiones de San Francisco. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer caminaba con el niño rumbo a una tienda cuando fue interceptada por dos hombres que viajaban en un vehículo.

La agresión quedó registrada en video. Las imágenes muestran el momento en que los sujetos se aproximan a la mujer, la derriban y toman al pequeño por la fuerza. Vecinos que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliarla, pero los responsables consiguieron escapar con Dastan.

A partir de ese momento comenzó la búsqueda.

La alerta llevó a las autoridades de Puebla a coordinarse con corporaciones de Tlaxcala para tratar de establecer el posible rumbo que habían tomado los responsables. Las investigaciones permitieron ampliar el operativo hacia territorio tlaxcalteca, hasta que finalmente el menor fue ubicado en la comunidad de Santa María Acuitlapilco.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que el niño fue localizado con vida y señaló que las autoridades de Tlaxcala participaron en las labores que permitieron encontrarlo.

Sano y salvo… fue localizado

La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango también confirmó el desenlace a través de sus redes sociales.

Nos alegra informar que el menor Dastan, de 2 años de edad —quien fue sustraído de su madre la tarde de este 8 de septiembre en la zona de Misiones de San Francisco— ya ha sido localizado y se encuentra sano y salvo”, informó la corporación municipal.

Después de varias horas de incertidumbre, el niño fue entregado a las autoridades correspondientes. El reporte oficial no señala que presentara lesiones ni que requiriera atención médica tras su localización.

Sin embargo, el hallazgo no representa el cierre de la investigación. Hasta el momento, los dos hombres señalados como responsables de la sustracción no han sido detenidos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, priorizando la protección del niño y el respeto a sus derechos”, informó la institución.

Ahora las autoridades deberán reconstruir qué ocurrió después de que Dastan fue separado de su madre, establecer cómo llegó hasta Santa María Acuitlapilco e identificar a quienes participaron en la sustracción.