COPPPAL ratifica a Alejandro Moreno como su presidente hasta 2030

Por tercera ocasión consecutiva, el senador Alejandro “Alito” Moreno fue elegido presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), ahora para el periodo 2026-2030. Con ello, acumulará más de una década al frente del organismo.

Moreno fue el único dirigente partidista que se postuló para permanecer al frente de la organización, integrada por 75 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe.

Los partidos políticos mexicanos que forman parte de la COPPPAL son el PRI y Movimiento Ciudadano, además de los institutos políticos locales Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Laborista (PL).

Moreno Cárdenas, quien encabeza el PRI desde 2019, se comprometió a seguir alzando la voz por la democracia, la libertad, el respeto al Estado de derecho y la defensa de las instituciones.

Desde la antigua sede del Senado afirmó que la región vive tiempos que exigen liderazgo, cooperación y una posición firme frente a quienes buscan debilitar los contrapesos y limitar los derechos de los ciudadanos.

Agradeció la confianza de los 75 partidos políticos de 30 países que integran la COPPPAL y que lo eligieron para el periodo 2026-2030, así como la presencia de representantes partidistas de África, Asia y Europa, que en conjunto representan a más de 500 partidos políticos.

Expuso que la COPPPAL es una organización multilateral, internacional, plural y diversa, integrada por partidos con representación popular comprometidos con la democracia y su defensa.

Durante su mensaje, Alejandro Moreno acusó que Morena mantiene un pacto de impunidad y complicidad con el crimen organizado para mantenerse en el poder.

Sostuvo que, para entender la situación de México, la comunidad internacional debe observar lo que calificó como un deterioro de las instituciones democráticas.

Asimismo, advirtió que América Latina necesita fortalecer sus sistemas de partidos y recuperar sus centros políticos ante el avance de la polarización y los extremismos.

Señaló que el debilitamiento de las instituciones republicanas provoca divisiones sociales y políticas que afectan la gobernabilidad.

“Olvidan que como resultado de nuestra propia diversidad social, todas las fuerzas políticas somos finalmente minorías”, afirmó.

También llamó a conformar un bloque opositor integrado por las fuerzas políticas comprometidas con la democracia constitucional y pluralista.

Finalmente, reiteró sus críticas al gobierno federal y sostuvo que México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente.