Festejo del Día del Padre termina en luto; tres de una familia se ahogan en un río

Un matrimonio y su hija de ocho años murieron ahogados la mañana de este lunes en el río San Francisco, ubicado en el ejido del mismo nombre, al norte de la capital de Tamaulipas.

La familia había acudido al lugar para continuar con la celebración del Día del Padre.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia llegó sola, pese a haber invitado a algunos vecinos.

Se instalaron cerca de un puente bajo el cual se forma una poza de más de tres metros de profundidad. Debido a las lluvias recientes, el caudal del río estaba crecido y la corriente generó un remolino en ese punto.

Versiones preliminares indican que la menor se aproximó al remolino y fue arrastrada por el agua.

Sus padres intentaron rescatarla, pero los tres terminaron ahogados.

Personas que se encontraban en las inmediaciones pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia, aunque ya no fue posible salvarles la vida.

Habitantes de la zona exigieron a las autoridades colocar señales de advertencia en el lugar, ya que representa un peligro constante para quienes acuden a nadar sin conocer los riesgos.

De acuerdo con la versión de algunos testigos, la familia era residente de un ejido cercano.

Personal de la Fiscalía General de Justicia acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).