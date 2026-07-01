Lluvias en Torreón, Coahuila, dejan encharcamientos y árboles caídos

Ante las lluvias que se registraron en el municipio de Torreón, Coahuila, las autoridades mantienen recorridos preventivos en diferentes puntos de la ciudad.

Habitantes manifestaron que la precipitación ocurrió cuando se llevaba a cabo el desarrollo del partido México contra Ecuador y se fue la luz debido a la lluvia intensa registrada en el municipio regresando cuatro horas después.

Las autoridades atienden los reportes de encharcamientos, árboles o ramas caídas, revisión de alcantarillas, entre otros.

La dependencia municipal pidió a la población reportar cualquier emergencia al 911, así como no cruzar calles inundadas ni pasos a desnivel y evitar salir sino es necesario.

En coordinación con diversas dependencias municipales, se mantienen recorridos y trabajos para desaguar vialidades y dar atención a la ciudadanía.

Se forma la tormenta tropical “Douglas”

La depresión tropical Cuatro-E se intensificó a la tormenta tropical “Douglas”.

Su centro se localiza a 1,960 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur.

Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para territorio mexicano.