México cierra primer semestre del año con 18 mil 570 casos de sarampión

México cerró el primer semestre del año con 18 mil 570 casos de sarampión.

Esta contabilización publicada por la Secretaría de Salud incluye todos los contagios registrados desde febrero del año pasado, cuando se hizo oficial el brote de sarampión en nuestro país.

Pero es importante aclarar que la mayoría de los pacientes se confirmaron durante 2026, con un total de 11 mil 956.

JALISCO ENCABEZA LA LISTA DE CONTAGIOS

En el periodo 2025–2026, las 32 entidades han notificado contagios distribuidos en 501 municipios.

Al corte del 30 de junio, Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes en lo que va del presente año.

Con 6 mil 548 contagios, la entidad Jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

Le siguió la capital del país con 996 casos y en tercer lugar la entidad Chiapaneca con 841.

En cuarto sitio se ubica Durango con 507 pacientes y finalmente Sonora con 366.

¿A QUIÉNES AFECTA MÁS EL SARAMPIÓN?

Los niños que no han sido vacunados o que no tienen completo su esquema de inmunización siguen siendo los más afectados.

El mayor impacto se concentra en los menores de 1 a 4 años de edad. En segundo lugar de casos se ubicaron los niños de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

MUERTES POR SARAMPIÓN

En su informe, la Secretaría de Salud señaló que la cifra total acumulada de muertes durante el periodo 2025-2026, se ubicó en 43.

Las 11 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21 Jalisco:5 Zacatecas: 5 Ciudad de México: 4 Durango:2 Sonora: 1 Michoacán: 1 Tlaxcala: 1 Chiapas: 1 Guerrero: 1 Sinaloa: 1

VACUNA CONTRA SARAMPIÓN ESTÁ DISPONIBLE

La dependencia federal recordó a la población que la vacunación contra sarampión es permanente y se aplica de manera gratuita en todo el país.

Por lo cual, hizo un llamado a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación. Reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a: