Armenta destaca avances de Puebla con Sheinbaum

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido aterrizar en la entidad proyectos estratégicos en ciencia, tecnología, vivienda, seguridad, infraestructura y medio ambiente, al presentar un balance de las acciones estatales tras el segundo Informe de Gobierno de la mandataria federal.

Durante una conferencia realizada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, Armenta afirmó que la entidad se ha convertido en un punto clave para impulsar iniciativas nacionales como Olinia, Kutsari, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la empresa estatal Yankuilotl, orientadas a fortalecer el talento, la industria y la soberanía tecnológica.

En materia científica, destacó que el proyecto de electromovilidad Olinia ya desarrolló su primer vehículo en el Instituto Tecnológico de Puebla con la participación de más de 80 especialistas del Tecnológico Nacional de México, la UNAM y el IPN. Asimismo, señaló que Kutsari, el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores con operaciones en Cholula junto con el INAOE, articula las capacidades de más de 50 instituciones para impulsar el diseño de circuitos integrados.

El mandatario también resaltó la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a Puebla, que inició actividades el pasado 31 de agosto con 329 estudiantes de Medicina Familiar y Comunitaria y 48 de Enfermería Familiar y Comunitaria, mientras que Yankuilotl concentrará proyectos de ensamblaje electrónico, desarrollo de software y el Sistema Estatal de Bicicletas Públicas.

En el ámbito ambiental, Armenta informó que el rescate del río Atoyac y del Lago de Valsequillo forma parte de la estrategia nacional de saneamiento de cuencas y ha permitido instalar más de 400 sistemas de captación de agua, además de construir plantas de tratamiento y colectores. Recordó que Puebla fue sede del banderazo nacional de reforestación en el volcán Iztaccíhuatl, encabezado por el gobierno federal.

En vivienda, destacó que actualmente existen más de 60 mil casas en construcción mediante programas del Infonavit, Conavi, ISSSTE y Fovissste, mientras que en infraestructura aseguró que el país registra un avance de 88% en la repavimentación de 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje, de los cuales más de mil 100 kilómetros corresponden a la Mixteca entre Puebla y Oaxaca.

En materia de seguridad, el gobernador afirmó que los Centros Libre Carmen Serdán han contribuido a una reducción superior al 60% en los feminicidios respecto a 2024, gracias a la coordinación entre las fiscalías, la Secretaría de Gobernación, el DIF y la Secretaría de las Mujeres.

Armenta añadió que más de un millón y medio de familias poblanas reciben apoyos de programas federales como becas y pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. Además, destacó el crecimiento del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, las ventas por más de dos millones de dólares de la marca Puebla 5 de mayo en Estados Unidos y el fortalecimiento de la conectividad aérea con comunidades poblanas en el extranjero, que pasó de seis a 20 vuelos desde 2024, así como la próxima apertura de la Casa por Amor a Puebla en Houston.

Al concluir, el mandatario reiteró que Puebla mantendrá la coordinación con el Gobierno de México, municipios, universidades, centros de investigación y sectores productivos para impulsar proyectos que generen empleo, infraestructura y desarrollo sustentable en la entidad.