El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que los cambios a la Modalidad 40 no han afectado a los beneficiarios inscritos, y solo se busca evitar abusos.

Al participar en la conferencia matutina, el titular del Seguro Social, reiteró que el cambio de jubilación es para aquellos que iban a inscribirse a esta modalidad, la cual establece como límite el último salario más una UMA el monto de la pensión.

Lo que se está buscando es que no haya abusos a través de estos créditos que financiaban la modalidad y después pues eran los recursos públicos de todos y de todas las que terminaban pagando ese crédito. Esa fue la motivación del Consejo técnico del IMSS para modificarla”, sostuvo.

Los cambios a la Modalidad 40 del IMSS (vigentes a partir del 22 de octubre de 2026 por acuerdo del Consejo Técnico) limitan el salario de cotización para nuevas incorporaciones, eliminan los pagos retroactivos y restringen su combinación con otros esquemas.

Se determinó que se cancela la opción de pagar en una sola exhibición los meses o años transcurridos desde la fecha de baja laboral. La inscripción y el conteo de semanas surten efecto únicamente a partir del día en que presentas la solicitud.