Mexicana inventa extintor que apaga fuego mediante ondas sonoras de baja frecuencia

Recientemente el CETis 78 de Altamira, Tamaulipas, ha sido noticia internacional por el logro de su estudiante Ángela Karime Venegas Hernández, de 16 años, quien presentó su prototipo "Vortex Tech", un extintor que apaga el fuego mediante ondas sonoras de baja frecuencia, en la Feria Internacional de Ciencia e Invenciones en Indonesia en octubre de 2026.

Ángela Karime Venegas ya es la inventora del Vortex Tech, un dispositivo capaz de apagar pequeñas llamas utilizando sonido.

Ángela Karime explica que su extintor acústico portátil está conformado por los siguientes componentes: que es una batería de 12 volts, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina. Éste es nuestro generador de señales que genera 30 hertz, lo que quiere decir 30 pulsos por segundo.

Por la bocina las ondas acústicas generan turbulencias en el aire y forman anillos vórtice que desplazan el oxígeno que alimenta la combustión. El equipo no requiere agua y, de acuerdo con su creadora, no daña el medio ambiente.

Ángela Karime estudia en el CETis 78 de Altamira, Tamaulipas, y su trabajo le valió el primer lugar en ExpoCiencias Tamaulipas. Su siguiente reto será en una competencia científica internacional en Yakarta, Indonesia, en octubre.

"Nosotros esperamos tenernos un muy buen lugar, representar a México dignamente como se merece, y pues dar lo mejor de nosotros."