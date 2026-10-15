¡Trudy se intensifica! Alcanza categoría 1 y enciende alertas por lluvias en Oaxaca y Guerrero

El huracán Trudy se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este día, lo que provocará lluvias intensas en Oaxaca y precipitaciones muy fuertes en Guerrero, además de vientos y oleaje elevado en las zonas costeras de ambas entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Trudy se localizó aproximadamente a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 km/h.

Provocará lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero

La circulación del huracán Trudy ocasionará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en las regiones noreste y suroeste de Oaxaca. En Guerrero se pronostican precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las zonas oeste, sur y este del estado.

Además, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, así como oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades meteorológicas advierten que estas condiciones podrían representar riesgos para las comunidades ubicadas en zonas vulnerables, especialmente en áreas bajas y cercanas a ríos y arroyos.

Ante este panorama, se exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves, así como evitar cruzar corrientes de agua y atender las indicaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.