Avalada la Ley de Ingresos de la Federación para 2027

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que prevé captar 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

Luego de una jornada que se extendió por más de 13 horas de debate, pasada la una de la madrugada de este jueves 15 de octubre, la norma fue aprobada con 340 votos a favor, 109 en contra, de la oposición, y cero abstenciones.

Ello, en medio de críticas de la oposición, que llevó desde garrafones de gasolina, hasta pasteles y pancartas para mostrar su rechazo al incremento de la deuda, y por lo que consideraron “limitados dientes” contra la red de huachicol fiscal.

Se trata del tercer documento eje del Paquete Económico de la Federación enviado por Ejecutivo Federal.

Estima una recaudación federal participable de cinco billones 722 mil 752 millones y un endeudamiento neto interno de un billón 700 mil millones de pesos.

Para el endeudamiento externo del Gobierno federal se establece un monto de hasta 13 mil 500 millones de dólares.

Los recursos de la deuda “podrán destinarse al financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación y a operaciones de canje o refinanciamiento de obligaciones de deuda pública”, establece el documento.

ELIMINAN MULTAS A “MACHUCHONES”

Durante la discusión de las reservas a cargo de más de cien oradores, la única que fue avalada fue la presentada por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Se trata de una modificación al Artículo 21º transitorio, que elimina el límite máximo de ingresos anuales, de 300 millones de pesos.

La oposición consideró que se trata de una medida de “condonación de impuestos, que beneficia a contribuyentes machuchones” y grandes empresarios morosos.

Desde tribuna, Monreal Ávila aclaró que “para nada es una condonación o exención de impuestos”.

Justificó que el objetivo es eliminar multas, recargos y gastos de ejecución y “para nada es una condonación o exención de impuestos”, dijo.

“El impuesto principal no se elimina, no se condona, no se extúa, sino que el estímulo como está actualmente, solo que, hasta 300 millones, se prevé solo en los accesorios, no en la suerte principal, que es el impuesto. El impuesto tiene que pagarse completo. Es más, no habrá estímulos fiscales, si no hay pago de impuestos, tan sencillo como eso”, pormenorizó.

Con este instrumento, se busca beneficiar hipotéticamente a cerca de 30 millones de contribuyentes, precisó.

A pesar de que la oposición utilizó todos sus recursos, que fueron desde pasteles, billetes de utilería y pancartas, hasta bidones de gasolina, las reservas que presentaron, que quedaron fuera.

Entre ellas, se encontraban las de reducir el costo de gasolina y diésel, destinar el 2 por ciento de la deuda a infraestructura hidráulica en Jalisco e imponer tasa cero de IVA a alimentos procesados para mascotas.

“No estamos pidiendo privilegios; sino un alivio para millones de familias mexicanas”, dijo Liliana Ortiz, de Acción Nacional.

Al presentar la reserva, la diputada blanquiazul señaló que es necesario apoyar la economía de las familias, que, dijo, destinan un porcentaje de su economía al cuidado de sus animales de compañía.

“Hoy, esas familias también tienen cuatro patas y mueven la cola (…) alimentar y cuidar a quienes nos acompañan no deberían de ser un lujo”, remachó. El PAN también insistió en destina el 2.4 de la deuda a infraestructura para el agua en Jalisco. La moción fue denegada

REFUERZAN HUACHICOL FISCAL

Entre las medidas incorporadas en la Ley de Ingresos de la Federación 2027, destaca el endurecimiento de las disposiciones contra el huachicol fiscal, "al establecer el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por diferencias no justificadas entre la adquisición y la enajenación de combustibles automotrices y fósiles, incluidas gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución.

La medida alcanza a “personas distintas de fabricantes, productores e importadores que enajenen gasolinas y diésel”.

Este impuesto no podrá trasladarse expresamente ni incorporarse al precio cobrado al adquirente. La disposición entrará en vigor el 1 de julio de 2027.

La oposición advirtió que la Ley de Ingresos “deja sin castigo las grandes redes del huachicol cercana al poder” y dispara la deuda en hasta 22 billones de pesos.

“Hoy el país va a pagar más en intereses de lo que va a construir. De lo poco que se construye, 46 por ciento se concentra en el sector energético y los trenes que no han tenido éxito en su funcionamiento, y con 2.6% del PIB estamos casi un punto por debajo del promedio de la OCDE”, alertó Emilio Suárez Licona, del PRI.

“Dijeron durante años que no habría más deuda. Los datos del propio dictamen desmienten esa promesa. La deuda sigue creciendo a un ritmo riesgoso. Entre 2018 y 2026, la deuda amplia aumentó 90 por ciento, de 10.55 a 20.06 billones de pesos”, agregó.

“Como dicen en mi rancho, no hay reata que les ajuste. Ningún traje les queda. En la bonanza, el dinero se llegó y se fue sin tocar a la gente. Hoy llega porque paga quien debe y se queda en México” aseveró el diputado por Chiapas Roberto Albores.

“Es tristísimo el papel que juegan los del partido del trabajo. Los tratan horrible no les dan candidaturas, los ningunean, y todavía tienen que venir aquí a lavarle la cara a Morena y al gobierno. es una vergüenza histórica lo que hace el PT en este Congreso hoy están votando a favor de una deuda de 1.7 billones de pesos. Por cierto 1.6 billones es sólo para pagar los intereses”, acusó desde su curul la diputada panista Kenia López Rabadán.

Durante la fundamentación de la Ley, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, destacó que se trata de una política fiscal responsable, para fortalecer la recaudación, combatir la evasión, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e impulsar la inversión.

“Cada ingreso público se traduce en un compromiso frente a la ciudadanía”, afirmó, al convocar a los legisladores a votar a favor de las propuestas para garantizar que los recursos públicos se conviertan en desarrollo y oportunidades para el país, dijo.

La Ley de Ingresos amplía además los límites de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): de 3.5 a cinco millones de pesos anuales para personas físicas, y de 35 a 50 millones para personas morales.

También se eleva de 900 mil a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Su aval, se suma al de la Ley de Derechos y al de la de Impuestos Sobre la Renta, que, en conjunto, integral el rubro fiscal del Paquete Económico de la Federación que ya fueron turnados al Senado de la República, para su análisis y eventual aprobación.

La primera semana de noviembre, comenzará en comisiones la dictaminación de la Ley de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, el cual se prevé llegue al Pleno de San Lázaro, a más tardar el 15 del mismo mes, como marca el artículo 74 constitucional