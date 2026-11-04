SIAPA precisa Esquema de Rotación del Servicio de Agua para los tiempos de recuperación por zona

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) implementó ajustes en el Esquema de Rotación del Servicio de Agua a partir de la evaluación operativa de sus primeras semanas de funcionamiento.

Dicha medida contempla avisos a la población mediante el uso de redes sociales institucionales con hasta 72 horas de anticipación para consultar la programación por zonas, además de mantener el abastecimiento alterno mediante pipas.

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Los cambios en el calendario derivan del análisis técnico sobre los tiempos de recuperación en las redes de distribución de cada sector.

De acuerdo con el organismo metropolitano, la reestructuración busca dar mayor certeza a los usuarios, favorecer el cumplimiento estricto de los días asignados y reducir gradualmente la cifra de colonias que experimentan retrasos en la restitución del suministro ordinario.

Por su parte, el Director General del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, detalló que, con base en este seguimiento, el organismo identificó condiciones que permiten establecer tiempos de recuperación más precisos y ajustar la programación para favorecer el cumplimiento de los días establecidos.

“Nuestra prioridad es muy clara: avanzar hacia un servicio con agua de mejor calidad, con una distribución más ordenada y reduciendo al mínimo la posible molestia de todas las familias de esta ciudad”, puntualizó.

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Asimismo, Luis Barboza Niño, Director General de la Comisión Estatal del Agua (CEA), recalcó que estos ajustes corresponden a una evaluación continua y una coordinación directa con los ayuntamientos.