Sheinbaum sigue el partido de la Selección Mexicana desde el Parque Tezozómoc

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó alrededor de las 19:00 horas al Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, para seguir el juego de la Selección Nacional Mexicana en las pantallas instaladas por el gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum ingresó a la carpa donde se desarrolla el llamado Festival Futbolero en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La titular del Ejecutivo fue acomodada en una silla de primera fila, frente a la pantalla donde será transmitido el encuentro mundialista.

La presidenta llegó al lugar una hora antes del arranque del partido debido al retraso de una hora por la lluvia y tormenta eléctrica que se registró en el sur de la Ciudad de México.

Se espera que el partido inicie a las 20:00 horas.

Sheinbaum pide celebrar con responsabilidad

Por Fernando Dávila

En la víspera del próximo partido de la Selección Mexicana y Ecuador que se disputará hoy en el estadio de la Ciudad de México dentro de los dieciseisavos de final del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los aficionados para celebrar con responsabilidad en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma.

En este sentido, la mandataria pidió respetar el espacio público y recoger la basura que generen durante los festejos, pues expuso que Reforma quedó muy sucia y la verdad son los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer una labor titánica.

Lo anterior lo expresó la jefa de Estado en el marco de su comparecencia habitual con los medios de comunicación, desde donde reconoció el entusiasmo que despiertan los triunfos del representativo nacional, pero pidió que las celebraciones se desarrollen de manera ordenada para evitar afectaciones a la ciudad y facilitar las labores del personal de limpieza.

Resaltó que hay “una alegría enorme cuando gana la Selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante el respeto siempre a todos los demás. También, recojan su basura cuando se van. Reforma quedó muy sucia y la verdad son los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer esta recolección".

¿Cuánta basura se recolecta por los festejos?

El llamado de la presidenta ocurre después de que los primeros festejos por la participación de la Selección Mexicana en el Mundial dejaran cerca de 40 toneladas de basura en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Para atender la limpieza, el gobierno capitalino desplegó un operativo integrado por 360 trabajadores, apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua, con el fin de retirar residuos, lavar vialidades y rehabilitar áreas verdes.

Como medida preventiva en los próximos encuentros del Tricolor, fueron colocados 756 contenedores de basura en 256 puntos estratégicos de Paseo de la Reforma, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de las concentraciones masivas.