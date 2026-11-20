La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó a la Ciudad de México procedente de Shenzhen, China, luego de su participación en las actividades de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que llegó al país en el vuelo CZ8031 y agradeció a la tripulación por el apoyo durante el trayecto. También compartió una fotografía en la que aparece acompañada por integrantes de la tripulación de la aeronave.

El vuelo corresponde a la aerolínea China Southern Airlines, en la que la mandataria viajó acompañada por integrantes de su equipo de trabajo. Sheinbaum había abordado la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an a las 22:40 horas del jueves 19 de noviembre, tiempo local, para emprender el trayecto de regreso a México.

La llegada de la Presidenta ocurre después de una gira de trabajo de cinco días, del 15 al 20 de noviembre, en la que representó a México en la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, celebrada los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

Durante su estancia en China, Sheinbaum participó en la APEC CEO Summit 2026, donde presentó las oportunidades de inversión del Plan México y habló sobre generación y distribución de energía, así como de los avances económicos y sociales del país.

Uno de los encuentros más relevantes fue el que sostuvo con el presidente chino, Xi Jinping, con quien abordó el fortalecimiento de la relación bilateral, el intercambio comercial, la cooperación científica y tecnológica, infraestructura, agricultura, energías limpias, salud y turismo.

La mandataria también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y sostuvo encuentros con otros dirigentes y representantes internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En total, reportó nueve reuniones bilaterales durante su gira.

Como parte de los resultados de la visita, Sheinbaum destacó la disposición de México y China para profundizar su Asociación Estratégica Integral y la cooperación en distintos sectores. Asimismo, invitó a Xi Jinping a participar en la Cumbre de APEC que México organizará en 2028.

A su regreso, la Presidenta tiene previsto encabezar este viernes las actividades conmemorativas por el 116 aniversario del inicio de la Revolución mexicana, incluido el desfile cívico-militar que partirá del Zócalo capitalino.